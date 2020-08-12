Интернет и социальные сети заставляют информацию носиться по миру с ужасающей скоростью: вечером вы перебрали на корпоративе и наговорили лишнего, а утром видео с вашей пламенной речью уже издевательски репостят друзья, а начальник просит зайти на пару слов. А может, даже не перебрали и не наговорили, но кто-то в соцсетях утверждает обратное - и поди докажи, что ты не верблюд. Именно о таких войнах за социальное реноме - только в более пугающих масштабах - рассказывают в своей книге "10 заповедей коммуникационной войны", вышедшей в издательстве "Альпина Паблишер", Дмитрий Солопов и Каролина Гладкова.

Для кого-то эта книга станет поводом понять, что всегда нужно достигать успеха любым путем.

Ровно так обжегся писатель Сергей Минаев, чья история подробно разбирается в книге. Несколько лет назад он не смог заселиться в солидную гостиницу - номер был уже оплачеaн, но писатель забыл паспорт. И вскоре на его странице в соцсети появился гневный пост. Минаев, владевший на тот момент одним рестораном, также сообщил, что призвал своих поставщиков не заселяться в этот отель. За сутки публикация набрала более 2000 комментариев и почти столько же репостов, зачастую благожелательных. Однако некоторые пользователи встали на защиту отеля. Кто-то и вовсе заметил в поведении Минаева признаки звездной болезни. Тот вышел из себя - и оппонентам отвечал язвительно и даже нецензурно. В результате вскоре самого его окрестили хамом и истериком. Тем временем верные сторонники писателя, никогда не бывавшие в том отеле, начали занижать его рейтинг во всех интернет-сервисах. Минаев не скрывал радости: "Вы этот отель прям разорвали". Казалось бы, победа. Однако появилось сообщение от основателя еще одной известной сети ресторанов - Федора Овчинникова. В той же соцсети он рассказал о случае, произошедшем с ним в ресторане Минаева: им с друзьями отказались продать вино без паспорта. Схожая история с тем, как обошлись с самим писателем в отеле. Пошла лавина комментариев, и публика стала отворачиваться от скандального литератора. Ему теперь вменяли двойные стандарты: оружие Минаева ударило по нему самому: люди занижали рейтинг его ресторана, а оценку отеля-обидчика подняли с 1,9 до 4. Отстоять честь гостиницы призвали также люди из гостиничного бизнеса, и постепенно отель стал даже символом борьбы с хамством звезд. Да и эксперты - юристы и отельеры - были практически единогласны: закон на стороне гостиницы.

Литератор окончательно проиграл, а рейтинг его ресторана в той же соцсети до сих пор составляет менее двух звезд из пяти. Формально "10 заповедей коммуникационной войны" должны стоять на полочке бизнес-литературы. Солопов и Гладкова честно отрабатывают заявленную структуру методички: у нас есть десять заповедей, каждую из которых иллюстрируют по две истории вроде минаевской с участием медийных персон. Подробно разбирая каждый случай, авторы на пальцах объясняют, как развивался конфликт, что было сделано правильно, что - не очень, как героям следовало себя вести, чтобы выйти из этих историй если не победителями, то хотя бы с минимальными репутационными потерями. Действительно - готовое руководство по выживанию в современных социальных джунглях.

Грань, отделявшая когда-то бизнес от литературы, теперь прозрачна и размыта

Но книга - неожиданно, может быть, для себя самой - совершает один интересный финт: приведенные истории настолько актуальны и так подробно описывают окружающий контекст, что превращаются в такое социально-познавательное чтиво нон-фикшн. Не только о том, как стремительно меняются правила и представления о (не)человеческом общении в эпоху соцсетей. Но и о том, из какого сора часто вырастают скандальные новости - говоря словами поэта, "не ведая стыда". И почему, как пишет в предисловии известный телеведущий Александр Любимов, "в нашем обществе утерян содержательный диалог. Его заменили воинственные коммуникации".

Об этом почитать полезно - явно не только бизнесменам. Тем более, что грань, отделявшая когда-то бизнес от литературы (в старомодном смысле), теперь прозрачна и размыта. Что же касается Минаева, надо было напомнить : он же автор "повести о ненастоящем человеке" (Духless), "повести о ненастоящей любви" (The Тёлки) и еще чего-то в том же духе. Какое-то у него все "ненастоящее". Но таковы законы жанра.