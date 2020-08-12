Полиция обнародовала содержимое сумок участников беспорядков в Минске

Фото: БЕЛТА

Государственное белорусское информагентство БЕЛТА опубликовало фотографии содержимого сумок участников беспорядков. Агентство не приводит авторство и источник фотографий, которые проходят под рубрикой "фотофакт". Возможно, они были конфискованы стражами порядка.

Кадры не сопровождаются комментариями, но весьма красноречивы. Судя по ним, некоторые протестующие подготовились к уличным боям с силовиками. В "арсенале" - холодное оружие (нож, рашпиль), дубинка, дымовая шашка, разные типы пиротехнических зарядов, плоскогубцы, велосипедные цепи и аэрозольная краска.

Снимки опубликованы вечером 12 августа. Место, где они были сделаны, не уточняется.