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12.08.2020 17:47
Рубрика: Власть

Политологи отметили рост активности в ходе регистрации кандидатов на выборы

Текст: Ксения Воронцова

Эксперты отметили рост политической активности в ходе регистрации кандидатов и партий на сентябрьских выборах, связано это в том числе и с выходом из пандемии коронавируса. Такое мнение политологи высказали в ходе круглого стола, посвященного новым электоральным реалиям.

Завершилась регистрация кандидатов в губернаторы

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев привел данные по итогам выдвижения кандидатов на выборах высших должностных лиц в 18 субъектах Федерации. Всего были выдвинуты 147 человек, 91 зарегистрирован, на прошлых губернаторских выборах по этим же регионам выдвинуты 122 человека, 84 зарегистрированы. "Как вы понимаете, рост этого количества также свидетельствует об увеличении конкурентности и активном участии людей, и в общем неплохой подготовке", - рассказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Также политолог отметил и активность новых партий при выдвижении в законодательные органы власти регионов, связав это с предстоящими в 2021 году выборами в Государственную думу.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов согласился с коллегой и заявил, что для парламентских партий выборы-2020 могут стать неким тестированием всех систем накануне большой федеральной кампании. Также он считает, что это связано и с выходом из пандемии коронавируса - общество соскучилось по нормальной жизни, в том числе и политической.

"Предстоящая кампания в следующем году в Госдуму подталкивает некоторые партии к активному участию в предстоящих выборах с целью получить определенное представительство в региональных парламентах, чтобы, например, облегчить способ выдвижения в следующем году на думские выборы своих списков, не собирать подписи и так далее", - подчеркнул он.

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