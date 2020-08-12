"Порт Дальний" ищет современное лицо

Инфраструктурные проекты сегодня относят к ключевым направлениям развития отечественной экономики. На государственном уровне планы развития объектов инфраструктуры реализуются в масштабе национальных проектов.

Однако и частные инвесторы проявляют возрастающую активность. Например, на Мысе Веселый в Хабаровском крае компанией "А-проперти" планируется построить терминал "Порт Дальний". Это будет универсальный перегрузочный комплекс, предназначенный для отгрузки на экспорт морским транспортом в страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР) различных грузов, поступающих железной дорогой. Только в строительство первой очереди проекта планируется инвестировать более 15 миллиардов рублей.

Порт ХХI века

Помимо налоговых поступлений в местный бюджет и создания рабочих мест, строительство порта будет иметь мультипликативный эффект, способствуя развитию деловой активности, торговли, притоку новых инвестиций. Не случайно крупные города возникали вокруг портов. Именно порт и морская торговля позволили в свое время превратить Санкт-Петербург во второй после Москвы деловой центр России.

Однако закладка порта вызывает опасения у местных жителей. Грядущие планы развития на бытовом уровне пока не сложились в четкую и понятную "картинку". Поэтому ООО "Порт Дальний" предполагает проводить разъяснительную работу с населением по поводу своих планов по социальным проектам, а также информировать людей о соблюдении самых современных экологических требований при строительстве и эксплуатации порта. Компания опирается на успешные примеры сотрудничества инвесторов с муниципалитетами и предлагает заключить договор, в котором будут четко прописаны все обязательства, а следить за их выполнением будет специальная рабочая группа.

В качестве иллюстрации такого договора можно привести соглашение о взаимодействии, которое появилось при завершении строительства перехода Малого порта на защищенную перевалку угля и обеспечивало надлежащие экологические условия для жизни и здоровья населения г. Находки. Это соглашение заключила стивидорная компания "Малый порт" (входит в компанию СУЭК) с Минтрансом России, Росприроднадзором, администрацией Приморского края, Росморпортом. Успешное взаимодействие бизнеса и органов власти - опыт, который следует "тиражировать" в масштабах страны.

В частности, инвестор "Порта Дальний" выделяет в таком договоре две основные составляющие: строительство современного терминала и систем пылеподавления, которые наносят минимальный ущерб экологии, и развитие социальной инфраструктуры для местного населения.

Практика применения закрытых технологий работы с углем и сыпучими грузами в портах полностью оправдала все ожидания, например, в Южной Корее (в городе Сеуле), в портах Китая. При проектировании "Порта Дальний" были предусмотрены минимально возможные перепады высот при перегрузках, применена установка аспирационных систем на каждой пересыпной станции со степенью очистки не менее 95%. Закрытое конвейерное оборудование, установка пыле-ветрозащитных экранов по периметру складских площадок хранения угля, использование пушек пылеподавления максимально снизит сдувание пыли с их поверхности. Компания намерена осуществить строительство очистных сооружений для очистки поверхностных дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод до показателей рыбохозяйственного норматива качества.

Бассейновый и спортивный комплекс - в подарок жителям

В развитие портовой и социальной инфраструктуры на первом этапе будет вложено более полутора десятков миллиардов рублей. В дальнейшем инвестор осуществит строительство крытого бассейнового комплекса, спортивных залов, детских площадок, оборудованного пляжа. При бассейновом и спортивных комплексах планируется работа центра реабилитации для детей и пенсионеров. Также будет осуществлен снос аварийных зданий, прокладка новой теплотрассы для детского сада. Финансовые вливания в бюджет местной администрации также будут использованы на социальное развитие.

Современный подход к строительству порта и созданию благоприятной экосистемы свидетельствует не только об ответственности инвестора "Порта Дальный", но и о дальновидном коммерческом расчете. Взять, например, Голландию. Небольшое европейское государство. Но именно здесь расположен самый крупный в Европе и второй в мире после Шанхая порт, приносящий огромные прибыли в госбюджет. Здесь чисто и уютно. Бизнес процветает. Уровень жизни голландцев высокий. И никому в голову не приходит возражать против наличия порта.

Мировой опыт подсказывает, как грамотно развивать передовые инфраструктурные проекты. "Порт Дальний", как планируют инвесторы, будет одним из них. Инициаторы проекта мыслят на дальнюю перспективу, закладывая основы прибыльного бизнеса, что будет приносить пользу как его владельцам, так и местным жителям, и в целом Хабаровскому краю.

Диалог компании ООО "Порт Дальний" с населением и муниципалитетом позволит максимально учесть потребности местных жителей, это цивилизованный путь для осуществления социальных проектов по заранее составленному и согласованному плану. Люди должны точно знать, что, где и когда будет построено. Какие социальные блага им станут доступны и в какой срок.

Для местных предпринимателей также открываются новые возможности. Развитие инфраструктуры всегда привлекает новых инвесторов с перспективными проектами. Возникает эффект "снежного кома". Процесс развития уже будет не остановить. Главное, что начало положено, и инвестор проекта ориентируется на самые передовые примеры строительства и развития портовой инфраструктуры в мире. Возможно, недалеко то время, когда одному из российских портов удастся обрести вселенскую известность образцового морского причала.