Правительство Германии расширит участие в 14 крупных концернах

После частичной национализации авиакомпании Lufthansa немецкое правительство рассматривает возможность приобретения долей в других крупных компаниях. Для прямых корпоративных инвестиций зарезервированы средства в размере 100 миллиардов евро. Целью является улучшение экономической ситуации в условиях пандемии, сообщает газета Handelsblatt.

"Четырнадцать компаний уже однозначно указали на необходимость рекапитализации. Рассмотрение заявок подавляющего большинства претендентов находится в самом начале", - ответил на запрос партии "зеленых" госсекретарь по экономике Ульрих Нусбаум.

По его словам, пока трудно ответить, сколько из 14 заявителей фактически пополнят капитал деньгами от налогов. В этой связи невозможно сделать какие-либо достоверные заявления о характере стабилизационных мер. Чиновник также отметил, что будет изучен вопрос о возможном направлении компаний на другие программы помощи.

По данным издания, правительство хранит названия компаний, запрашивающих капитал, как государственную тайну. Известен только случай с Lufthansa. Авиакомпания получила государственную помощь в размере шести миллиардов евро и с тех пор 20 процентов принадлежит правительству.

Интерес к получению средств из фонда проявили в общей сложности 60 компаний. В большинстве случаев предприниматели в заинтересованы в кредитных гарантиях. Эта форма государственной помощи в отличие от мер по рекапитализации не предполагает какого-либо вмешательства в структуру собственности.

Специалисты считают, что с точки зрения регулирования участие государства может быть оправдано во время кризиса, когда компании находятся в бедственном положении не по своей вине, а из-за экономического шока, вызванного в данном конкретном случае пандемией коронавируса.

Напомним, в конце марта правительство Германии запустило фонд экономической стабилизации (WSF) в размере 600 миллиардов евро, ориентированный, прежде всего, на корпорации и крупные средние компании. По сути фонд может помочь двумя способами: гарантировать кредиты и покупать акции компаний с целью их рекапитализации.