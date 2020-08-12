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12.08.2020 02:54
Рубрика: В мире

Правоохранители вернули ситуацию в Минске под свой контроль

Текст: Диана Ковалева

Сотрудники белорусских правоохранительных органов разогнали почти всех участников несогласованных акций протеста в Минске, вернув себе контроль над ситуацией. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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В частности, бойцы ОМОНа разогнали большую толпу митингующих на проспекте Рокоссовского. На проезжей части этой транспортной артерии рассыпаны битые стекла машин, а на обочинах можно увидеть бутылки и деревянные палки.

Сейчас на улицах белорусской столицы мало людей и автомобилей, чаще можно встретить экипажи милиции, автобусы с омоновцами, а также спецтехнику.

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