Правоохранители вернули ситуацию в Минске под свой контроль

Сотрудники белорусских правоохранительных органов разогнали почти всех участников несогласованных акций протеста в Минске, вернув себе контроль над ситуацией. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В частности, бойцы ОМОНа разогнали большую толпу митингующих на проспекте Рокоссовского. На проезжей части этой транспортной артерии рассыпаны битые стекла машин, а на обочинах можно увидеть бутылки и деревянные палки.

Сейчас на улицах белорусской столицы мало людей и автомобилей, чаще можно встретить экипажи милиции, автобусы с омоновцами, а также спецтехнику.