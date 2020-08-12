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12.08.2020 19:40
Рубрика: В мире

Президент Аргентины поздравил Россию с регистрацией вакцины от COVID-19

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)

Президент Аргентины Альберто Фернандес направил Владимиру Путину письмо с поздравлениями в связи с регистрацией в России вакцины от коронавируса.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Нам еще только предстоит победить эту пандемию, но сегодня из России пришли хорошие новости, которые позволяют нам бороться с непростой нынешней ситуацией, представляя светлое будущее", - говорится в письме за подписью Фернандеса, которое опубликовал на своей странице в Twitter известный аргентинский журналист и политолог Хуан Мануэль Карг.

"Прошу вас передать поздравления российским ученым, которые работали над созданием вакцины, которая была зарегистрирована. Это достижение навсегда войдет в анналы мировой истории медицины", - обратился к Путину аргентинский лидер. Фернандес также добавил, что

Фернандес подчеркнул, что "Аргентина, равно как и Россия, входят в число стран, которые в рамках всевозможных международных форумов и организаций поднимали вопрос о том, что борьба с пандемией должна основываться на принципах солидарности.

"Мы вместе высказались в пользу равного и недискриминационного доступа всех стран к медикаментам и вакцинам", - отметил аргентинский президент.

"В то время как некоторые воспринимают вопрос поиска вакцины как гонку между странами, я уверен, что эта пандемия на самом деле объединила нас всех как людей с общей судьбой вне зависимости от национальности. Эта трагедия добралась до каждого из нас", - подчеркнул глава Аргентины. Он также напомнил, что полностью разделяет , произнесенные российским президентом в мае слова Путина о том, что "главным приоритетом являются человеческие жизни и безопасность граждан".

В мире Южная Америка Аргентина Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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