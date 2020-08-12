Прием заявлений на субсидии для бизнеса на дезинфекцию будет продлен

Минэкономразвития предлагает продлить еще на месяц - до 15 сентября - срок приема заявлений от бизнеса на получение субсидий на дезинфекцию. Ведомство подготовило проект постановления правительства об этом.

Снятие карантинных ограничений во многих регионах еще не завершено, и часть предпринимателей и некоммерческих организаций не успеет подать заявления к 15 августа, объясняет министерство.

По его данным, на первом этапе снятия ограничений находятся четыре региона, на втором - 51, на третьем (отмена всех ограничений для бизнеса с соблюдением социальной дистанции и перчаточно-масочного режима) - 30. "В связи с тем, что открытие экономики региона является основанием для возобновления деятельности бизнеса и как следствие для приобретения средств индивидуальной защиты, бюджет, запланированный на эти цели, освоен только на 50%", - указывает министерство.

Всего на субсидии выделено 20 млрд руб., с 15 июля, по данным ФНС принято более 350 тысяч заявлений, по которым 253 тыс. организаций и ИП получили 10,4 млрд рублей.

Размер субсидий - 15 тысяч рублей на организацию или ИП плюс по 6,5 тысячи рублей на каждого работника (по состоянию на май). ИП без работников получают только по 15 тысяч рублей. Число работников учитывается по состоянию на май и проверяется ФНС по отчетности СЗВ-М, представленной в Пенсионный фонд.

Субсидии предназначены на выполнение требований Роспотребнадзора для бизнеса, который непосредственно контактирует с клиентами: на организацию "входного фильтра" с термометрией, соблюдение социальной дистанции, приобретение масок и перчаток для сотрудников, антисептиков и дезинфицирующих средств. Контроль над целевым расходованием этих средств не предусмотрен.

На субсидию имеют право субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сферах физкультуры и спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, дополнительного образования (поддержка доступна только по основному ОКВЭД), а также включенные в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (не более 100 номеров). Субсидии также положены НКО, оказывающих образовательные и социальные услуги.

Заявления на субсидии принимает ФНС, проще всего направить его через личный кабинет налогоплательщика или ИП. Можно также заполнить его на сайте ФНС, распечатать и направить по почте в инспекцию по месту нахождения организации или ИП. В заявлении указывается банковский счет. Оно рассматривается в течение трех рабочих дней, после чего, если все условия соблюдены, ФНС оперативно передает реестры на выплаты в Федеральное казначейство.