Протестующие в Минске разгромили милицейский автобус и подожгли киоск

Из Минска приходят подробности ночных столкновений протестующих с силовиками, которые переместились из центра на окраины. Как передавал с места событий корреспондент РИА Новости, демонстранты разбили стекла милицейского автобуса на проспекте Рокоссовского.

Это спальный микрорайон Серебрянка. Там же, на улице Плеханова, участники беспорядков подожгли торговый киоск - такие данные приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА. Столкновения протестующих и сил правопорядка в Серебрянке продолжались всю минувшую ночь. Демонстранты перегораживали автомобильные дороги мусорными баками, в милицию летели "коктейли Молотова". На месте дежурили медики, оказывавшие экстренную помощь пострадавшим. По официальной информации от белорусского МВД, с вечера 9 августа, когда в стране завершились президентские выборы, было задержано уже около пяти тысяч человек. При этом в центре Минска сейчас все тихо, подтверждают и журналисты, и местные жители.