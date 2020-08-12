Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом и международную повестку

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе французской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Одной из тем стало сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Оно обсуждалось с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания, заявили в Кремле.

Ранее стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". 11 августа об этом объявил президент РФ, отметив хорошие результаты клинических исследований.

Кроме того, лидеры обсудили другие темы двухстороннего сотрудничества, а также международную проблематику.

Так, речь шла о различных аспектах урегулирования внутриукраинского конфликта. "В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Владимир Путин, как сообщается, вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей. В том числе речь о налаживании прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса.

- Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата, - отмечает пресс-служба Кремля.

Была также затронута и текущая ситуация в Беларуси, сказано в сообщении.

Двусторонняя повестка обсуждалась в контексте возможного визита президента Франции в Россию. Стороны выразили заинтересованность в развитии связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также важно предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности, подчеркнули лидеры.

Путин и Макрон подробно рассмотрели обстановку в Ливанской Республике "с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа". Макрон поделился впечатлениями о своем недавнем визите в Ливан, а также об итогах организованной Францией 9 августа видеоконференции по мобилизации международной помощи этой стране.

Обсуждая эту тему, лидеры подтвердили позицию в поддержку национального единства и суверенитета республики. Спорные вопросы, по их оценке, должны решить сами ливанцы на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства.

Пользуясь случаем, Путин передал искренние соболезнования в связи с гибелью французских граждан на юго-западе Нигера.