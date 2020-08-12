Новости

15-летний Пиняев забил первый гол за "Чертаново" в ФНЛ 20:39
Минздрав Беларуси назвал фейками посты об отказывающих в помощи медиках 20:36
Кравчук не поддержал формулировку об "особом статусе" для Донбасса 20:29
Приокско-Террасный заповедник объявил акцию "Сундук добра" 20:25
Бороться с коронавирусом в Абхазии помогут российские специалисты 19:59
Полиция проводит проверку по факту избиения Широковым арбитра 19:56
МЧС начнет поэтапный вывод группировки из Ливана 19:47
Глава МВД Беларуси приказал не трогать журналистов 19:43
Президент Аргентины поздравил Россию с регистрацией вакцины от COVID-19 19:40
Число трудоустроенных впервые с начала пандемии превысило количество уволенных 19:40
Машинист и два пассажира погибли при аварии поезда в Шотландии 19:33
Версаль потерял 45 миллионов евро из-за коронавируса 19:08
Москва наладила серийное производство эндопротезов тазобедренного сустава 18:37
Две трети россиян готовы пойти в кинотеатр в ближайшие две недели 18:33
В Петербурге почтили память экипажа подводного крейсера "Курск" 18:21
В Подмосковье от COVID-19 первыми будут привиты пенсионеры, врачи и учителя 18:19
Политолог: Организаторы выборов стали внимательнее относиться к кандидатам 17:55
Политологи отметили рост активности в ходе регистрации кандидатов на выборы 17:47
Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд "Стриж" 17:38
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 17:37
Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ 17:26
Археологи читают страницы исторических летописей Беларуси 17:21
В российском регионе начнут эксперимент по доставке грузов дронами 17:11
Россияне назвали самые ожидаемые фильмы года 17:11
Москва заняла 12 место в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 20:29
Рубрика: Происшествия

Рабы и тайники

ФСБ обезвредила крупнейшую в Центральной России группировку производителей наркотиков
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
ФСБ ликвидировала в Ивановской области нарколабораторию, которая производила более 200 кг синтетических наркотиков в месяц. При этом наркодельцы использовали на "производстве" рабский труд мигрантов.
Задержанные бандиты сами опасным для здоровья производством наркотиков не занимались. Это делали под угрозой расправы рабочие-мигранты. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Задержанные бандиты сами опасным для здоровья производством наркотиков не занимались. Это делали под угрозой расправы рабочие-мигранты. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Задержанные бандиты сами опасным для здоровья производством наркотиков не занимались. Это делали под угрозой расправы рабочие-мигранты. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

На кадрах оперативного видео показано, как спецназ ФСБ забегает в большой частный дом, выбивая по пути двери. Внутри особняк оказался одной большой промышленной нарколабораторией. В доме и сараях рядом с ним хранилось огромное количество химреактивов - несколько тонн. А также наркосодержащая жидкость в канистрах, почти готовый наркотик в холодильниках и, наконец, уже высушенный кристаллизованный порошок. Зелье оказалось так называемым дизайнерским наркотиком - мефедроном. Мощности лаборатории хватило бы, чтобы почти полностью закрыть потребности всех "страждущих" в Москве и ближайших областях. Стоимость двух центнеров кристаллической отравы на черном рынке может достигать нескольких десятков миллионов рублей.

В СЗФО будут судить группировку, продававшую наркотики за криптовалюту

"Что вы здесь делали мефедрон, амфетамин?" - спрашивает оперативник у подневольного рабочего. Тот отвечает, что не знает - просто все делали по инструкции. Действительно, на стенах лаборатории висели подробные инструкции по всем этапам "производства". Далее показано задержание с поличным самих наркодельцов, у которых также было изъято несколько боевых "стволов", в том числе автоматы и пистолеты с большим количеством патронов. А еще они ездили на тонированном элитном внедорожнике, у которого были автоматически сменяемые номера и стробоскопы, как у оперативной машины спецслужб. Также на кадрах показано, как оперативники раскапывают тайники с заложенным в них для продажи зельем, упакованным в пакеты по 500 граммов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в месте расположения нарколаборатории, в трех складских помещениях и в тайниках изъяты наркотическое средство мефедрон массой не менее 34,8 кг, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров. Кроме того, было изъято 10 единиц огнестрельного оружия и 1200 боеприпасов различного калибра, 3 приспособления для бесшумной стрельбы. То есть по сути это были не просто наркоторговцы, а классическая банда, чем-то отдаленно напоминающая мексиканские или колумбийские наркокартели.

У членов ОПГ было изъято 10 боевых "стволов", 1200 боеприпасов и 3 глушителя для стрельбы. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, организованная преступная группа специализировалась на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере, соблюдала все меры конспирации и занималась бесконтактным сбытом наркотиков через интернет. Кроме того, в своей противоправной деятельности ОПГ использовала труд иностранных граждан, которые насильственно удерживались под угрозой физической расправы.

Оперативники обнаружили в подпольной лаборатории свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров

Следственными подразделениями ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), ч. 2 ст. 210 УК России ("Организация преступного сообщества и участие в нем"). Всем членам ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом и международную повестку
В ФАС отреагировали на информацию о росте стоимости авиакеросина
Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
Видео: В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки