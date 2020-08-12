ФСБ ликвидировала в Ивановской области нарколабораторию, которая производила более 200 кг синтетических наркотиков в месяц. При этом наркодельцы использовали на "производстве" рабский труд мигрантов.

На кадрах оперативного видео показано, как спецназ ФСБ забегает в большой частный дом, выбивая по пути двери. Внутри особняк оказался одной большой промышленной нарколабораторией. В доме и сараях рядом с ним хранилось огромное количество химреактивов - несколько тонн. А также наркосодержащая жидкость в канистрах, почти готовый наркотик в холодильниках и, наконец, уже высушенный кристаллизованный порошок. Зелье оказалось так называемым дизайнерским наркотиком - мефедроном. Мощности лаборатории хватило бы, чтобы почти полностью закрыть потребности всех "страждущих" в Москве и ближайших областях. Стоимость двух центнеров кристаллической отравы на черном рынке может достигать нескольких десятков миллионов рублей.

"Что вы здесь делали мефедрон, амфетамин?" - спрашивает оперативник у подневольного рабочего. Тот отвечает, что не знает - просто все делали по инструкции. Действительно, на стенах лаборатории висели подробные инструкции по всем этапам "производства". Далее показано задержание с поличным самих наркодельцов, у которых также было изъято несколько боевых "стволов", в том числе автоматы и пистолеты с большим количеством патронов. А еще они ездили на тонированном элитном внедорожнике, у которого были автоматически сменяемые номера и стробоскопы, как у оперативной машины спецслужб. Также на кадрах показано, как оперативники раскапывают тайники с заложенным в них для продажи зельем, упакованным в пакеты по 500 граммов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в месте расположения нарколаборатории, в трех складских помещениях и в тайниках изъяты наркотическое средство мефедрон массой не менее 34,8 кг, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров. Кроме того, было изъято 10 единиц огнестрельного оружия и 1200 боеприпасов различного калибра, 3 приспособления для бесшумной стрельбы. То есть по сути это были не просто наркоторговцы, а классическая банда, чем-то отдаленно напоминающая мексиканские или колумбийские наркокартели.

У членов ОПГ было изъято 10 боевых "стволов", 1200 боеприпасов и 3 глушителя для стрельбы. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, организованная преступная группа специализировалась на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере, соблюдала все меры конспирации и занималась бесконтактным сбытом наркотиков через интернет. Кроме того, в своей противоправной деятельности ОПГ использовала труд иностранных граждан, которые насильственно удерживались под угрозой физической расправы.

Оперативники обнаружили в подпольной лаборатории свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров

Следственными подразделениями ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), ч. 2 ст. 210 УК России ("Организация преступного сообщества и участие в нем"). Всем членам ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.