Как город-крепость стал домом "деда Филимона"

"РГ" продолжает рассказывать про города Большой засечной черты, 500-летие которой будут отмечать в сентябре этого года.

Одоев - один из древнейших городов Северо-Восточной Руси. Впервые упоминается в Новгородской летописи в 1380 году в связи с Куликовской битвой.

Основан же город еще раньше, в середине XIV века, новосильским князем Романом, который, спасаясь от монголо-татар, перешел жить в Одоев и основал династию удельных князей Одоевских. Находясь на рубеже литовских и русских владений, Одоев не раз становился ареной военных столкновений и переходил из рук в руки. В XVI-XVII веках город играл важную роль приграничной крепости на южных рубежах Московского государства и входил в оборонительную линию Большой засечной черты. Укрепление линии Рязань - Тула - Одоев считалось самым надежным участком. Город упоминался в "дозоре" 1645 года - тогда по приказу Москвы осматривали и подробно описывали все укрепления, входящие в засечную черту. В 1777 году город стал уездным.

Сегодня из оборонительных сооружений Одоевского городища сохранился лишь земляной вал. Но по-прежнему хорош вид на город на высоком берегу реки Упы. А чуть в стороне, в окружении вековых тополей, видна усадьба героя войны 1812 года генерала Мирковича.

Сегодня из оборонительных сооружений Одоевского городища сохранился лишь земляной вал

С Соборной горки можно увидеть на противоположном берегу церковь Анастасова монастыря. Сначала деревянный, во второй половине XVII века он становится каменным. В 1669-1675 годах в монастыре строится жемчужина тульского зодчества - Богородице-Рождественская церковь. В архитектурной композиции церкви использованы характерные для древнерусской архитектуры приемы: сложный план, живописная асимметрия объемов, свобода решения архитектуры храма. И нет суеты и толпы паломников.

В последние годы город привлекает гостей фестивалем глиняной игрушки "Сказки деда Филимона", ежегодно собирающим десятки коллекционеров и любителей народных промыслов. Дело в том, что в восьми километрах от Одоева находится один из древнейших гончарных и игрушечных центров России, истоки которого восходят еще к неолитической Белевской культуре. Здесь добывали глину и, помимо разнообразной посуды, лепили знаменитую филимоновскую игрушку. Эти забавные свистульки делают мастера и сегодня, а сами изделия, как старинные, так и современные, и связанные с ними легенды рассказывают и показывают в Музее филимоновской игрушки.

Вообще Одоев - поистине город-музей. И дело не только в том, что это историческое поселение, в котором заботливо сохраняют аутентичность застройки и строений, - здесь на пять тысяч жителей приходится пять музеев. Помимо интересного краеведческого, в котором разрешают экспонаты трогать руками, есть музей советской промышленной игрушки "В детство". Как рассказал "РГ" учредитель "игрушечных" выставок Сергей Кузнецов, открылась галерея одоевско-белевского кружева, где можно самим научиться ремеслу. К слову, в отличие от прошлых веков плетением кружев активнее всего интересуются мужчины, женщины частенько находят это занятие скучным.

Одоев - это город, где нет вредного производства, но есть вкуснейшая молочная продукция и разнообразное варенье. Сюда приезжают на пленэр - красивые виды, много свежего воздуха, неземная тишина, самовар вечерком... Здесь можно заниматься творчеством, забыв о городской суете.

Кстати

Одоевская земля, несмотря на удаленность ото всех морей, по праву считается "морским" местом, ведь здесь родина многих знаменитых первооткрывателей Севера. Их имена нанесены на все географические карты мира - это Алексей Чириков, Алексей Скуратов, Семен Челюскин, первая женщина в мире - исследователь Арктики Татьяна Прончищева и многие другие.