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12.08.2020 14:32
Рубрика: Происшествия

Лишенного прав водителя задержали за поддельное прокурорское удостоверение

Текст: Михаил Фалалеев
Водителя с фальшивым служебным удостоверением задержали в Москве на проспекте Андропова.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что сотрудниками роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве был остановлен автомобиль марки BMW под управлением жителя Московской области.

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Автомобиль двигался от Каширского шоссе в сторону улицы Новинки с закрытыми регистрационными знаками.

В ходе проверки документов 26-летний водитель иномарки предъявил сотрудникам ГИБДД документы на транспортное средство, водительское удостоверение и служебное удостоверение сотрудника прокуратуры. При визуальном осмотре служебного удостоверения полицейские заметили признаки подделки. Документ изъяли. В результате исследования установлено, что служебное удостоверение выполнено комбинированным способом - струйной печати и электрофотографии. Назначена технико-криминалистическая экспертиза.

Выяснилось, что мужчина ранее судим и в настоящее время лишен права управления автотранспортом за езду в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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