Москва наладила серийное производство эндопротезов тазобедренного сустава

Когда у пожилого человека в столице наставала пора заменить тазобедренный сустав, первый вопрос, который чаще всего ему задавали врачи, звучал так: вам протез отечественный или импортный? В самой постановке вопроса и следовавших затем ценах был ясен и ответ: зарубежный дороже и лучше. Сейчас он не так однозначен, убедился сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, посетив цеха компании, освоившей в столице производство таких протезов.

Свои цеха компания "Трек-Э Композит"" создала в 2015 году. История же предприятия берет начало с основания в 1947 году Центрального научно-исследовательского института материаловедения Министерства общего машиностроения СССР. Именно здесь впервые в СССР открылось производство эндопротезов по технологиям американской компании Biomet.

Сегодня в штате предприятия специалисты с многолетним опытом разработки и производства таких протезов. С 2016 года они занимаются серийным импортозамещающим производством эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла. Происходит это на территории Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара.

Осмотрев, что удалось сделать за последние пять лет, Собянин сказал:

- К сожалению, до недавнего времени в России качественных эндопротезов либо не было, либо их производство находилось в таком зачаточном состоянии, что и по качеству, и цене, они уступали импортным. Около 90 процентов рынка было занято импортными деталями для эндопротезирования. Ряд предприятий делали попытки создать отечественные качественные эндопротезы, но они все равно уступали по качеству зарубежным. И вот сейчас здесь создана вся линейка эндопротезов, которая по качеству приближается к мировому уровню. Надеюсь, что в сотрудничестве с нашими клиниками, федеральными институтами, Росатомом мы все-таки добьемся того, чтобы в России изготавливались качественные эндопротезы мирового уровня по конкурентной цене.

Но уже сейчас о результатах появления своих хороших протезов говорят такие факты. Если в 2010 году в столице делалось только 786 операций по их замене, то в прошлом, 2019-м, было сделано уже на порядок больше - 7890. В целом же по России их проводится более 70 тысяч в год.

2019-й год стал поворотным и по другой причине. С этого момента лечение пациентов с переломами шейки бедренной кости с эндопротезированием было включено в программу ОМС, и врачи получили возможность выполнять операцию незамедлительно, в течение 48-72 часов с момента травмы. Между тем, в 2018 году в первые 48 часов после перелома оперировали всего 24% больных. В 2019- м - 48% пострадавших, а в первом квартале 2020 года - уже 63%.

"Эндопротезирование - одно из ведущих направлений хирургии, травматологии, - продолжал мэр. - И очень важное, так как без эндопротеза иногда невозможно восстановить двигательную функцию, здоровье человека".

Гендиректор "Трек-Э Композита" Александр Бондарь поблагодарил Собянина за помощь города в виде субсидий из бюджета столицы: "Благодаря этому мы организовали полный цикл. 95% из ответственных материалов, производство по оригинальной технологии", - рассказал он.

Виды поддержки таким жизненно важным для москвичей предприятиям у столицы разные. В частности, в 2017-2019 годы городские власти выделили компании субсидию на приобретение оборудования в размере 27,83 млн руб. Кроме того, в 2017-м же году Фонд развития промышленности города предоставил ей льготный заем на 300 млн руб. Собственные инвестиции компании в производство составили более 100 млн руб.

В конце 2019 года "Трек-Э Композит"" получила регистрационное удостоверение на производство медицинских изделий. В настоящее время она выпускает эндопротезы с ножками типа "Цваймюллер" и "Мюллер". Их используют в своих операциях хирурги уже 21 столичной клиники, а так же ряда регионов страны. Кроме того, компания планирует запуск производства протезов с ножкой "Тапер". Именно на эти три вида приходится около 50% от общего объема спроса на эндопротезы. Пилотное тестирование изделий планируется провести на базе городских больниц имени Боткина, NN 1,31 и 67, где и сейчас проводится наибольшее количество операций по эндопротезированию.

В 2021 году в столице планируют выпускать уже до 25 тысяч эндопротезов. Кроме того, в компании будет создана лаборатория испытаний медицинских изделий. Прорабатывается и вопрос создания вместе с правительством Москвы специализированного межотраслевого кластера в сфере производства имплантируемых медицинских изделий.

Справка "РГ"

Эндоротезирование проводится пациентам в 59% случаев планово, при коксартрозах (дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов, характеризующихся разрушением суставного хряща), 37% - при переломах шейки бедренной кости, 4% - для замены ранее установленного протеза на новый при его износе или нестабильности.

Среди пациентов в прошлом году мужчины составили 37%, женщины - 63%. Из них в возрасте до 40 лет - 4%, от 40 до 60 лет - 22%, старше 60 лет - 74%.