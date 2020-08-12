На улицах Воронежа появились столичные троллейбусы

Городской парк электротранспорта пополнило 15 машин - не новых, но прошедших основательный ремонт и вполне ходовых. Троллейбусы подарило ГУП "Мосгортранс".

Московские троллейбусы в Воронеже основательно отремонтировали перед тем, как выпустили на маршруты. Фото: WWW.VORONEZH-CITY.RU

- Запуск дополнительных вагонов позволит не только увеличить количество графиков на маршрутах, но и поддержать работоспособность инфраструктуры. Это очень важно, поскольку мы планируем сохранить троллейбусное движение, - пояснил замглавы городского управления транспорта Максим Захаров.

Напомним, что попросить в столице подержанные "тролли" предложили общественники. Были отобраны троллейбусы 2003-2007 годов выпуска в хорошем состоянии. Специалисты "Воронежпассажиртранса" устранили косметические дефекты, отладили работу оборудования. Машины распределят по маршрутам № 7, 8 и 11, добавил Максим Захаров.

Муниципальная транспортная компания готовится пополнить и свой автобусный парк. По нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" в Воронеж до конца года придет 62 новых ЛиАЗа. Благодаря льготному лизингу это обойдется в 499 миллионов вместо миллиарда рублей. Автобусы направят на магистральные маршруты № 6, 9КА и 14В.

- Мы направили в минтранс заявку на 2021 год (на 80 машин. - Прим. "РГ"). Поскольку в Воронеже стартует транспортная реформа, один из этапов которой - внедрение новой маршрутной сети, упор сделан на автобусы. Но позже планируем приобретать и троллейбусы, - рассказал Захаров.

Большая же часть воронежских автобусов - музей устаревших моделей

Как сообщили "РГ" в правительстве области, в 2018 году за счет региона для "Воронежпассажиртранса" было куплено 18 ЛиАЗов, в 2019-м - шесть. "Частные перевозчики в 2019 году приобрели 130 автобусов, за пять месяцев 2020-го - 79", - пояснили в департаменте.

Обновление парка - условие контрактов с перевозчиками. Более охотно покупают машины малого и среднего класса - они дешевле и маневреннее. Воронежцы, судя по заполняемости салонов, любят быструю езду. Но власти и гражданские активисты - за вместительные и безопасные "тихоходы".

- По программе "БКАД" Воронеж получит ЛиАЗ 5292. У нас около 30 таких машин. Автобус, несомненно, удобен для большинства пассажиров, - отметил сопредседатель регионального отделения общественного движения "Город и транспорт" Юрий Новиков. - Есть нарекания по дизайну задней части салона, но в низкопольных автобусах почти всегда есть компромиссы типа сидений на подиумах и зауженных проходов. К сожалению, там не предусмотрен салонный кондиционер. Борьба за оснащение общественного транспорта климат-системами впереди. Большая же часть воронежских автобусов - музей устаревших моделей, не предназначенных для эксплуатации в городе.

К слову, в августе в Воронеже появится первая маршрутка с кондиционером. Ее купило "АТП-1" в порядке эксперимента. Если опыт признают удачным, в столице Черноземья появится еще несколько "охлаждаемых" автобусов.

Вопросы к "умным"

Проект "умных остановок" в Воронеже под угрозой, заявил директор местной IT-компании, обслуживающей перевозчиков, Геннадий Пономарев. "У меня нет возможности получить данные для отображения информации на шести мониторах на "умных остановках" и на экранах, которые я поставил на трех других пунктах в рамках помощи программе. Нет возможности получить сведения о времени прихода транспорта на 50 остановок с QR-кодами. Ранее там выводились данные с устройств, которые я обслуживаю. МБУ "Единый оператор городских пассажирских перевозок" неконкурентными методами (включая посылы "прикрывать недовыпуск транспорта") переманивает клиентов", - сообщил Пономарев в открытом письме главе города.

В мэрии пояснили "РГ", что это, наоборот, фирма Пономарева не предоставляет Центру организации дорожного движения "сырые" данные о перемещениях автобусов: "То есть машины на линии нет, а по ГЛОНАССУ якобы есть. Геннадий может напрямую контактировать с управлением транспорта, но не хочет подписывать соглашение, которое ему предлагали. Так или иначе, подрядчика для обеспечения работы "умных остановок" определят позже. Сначала надо обеспечить обновление автопарка".