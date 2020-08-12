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Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Филиал детского технопарка "Москва", специализирующегося на нанотехнологиях, откроется в "Технограде"

Текст: Любовь Проценко

Филиал детского технопарка "Москва", специализирующегося на нанотехнологиях, откроется в "Технограде". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Случится это на ВДНХ, в начале учебного года.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
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- Специализация нового курса - нанотехнологии. В хорошо оснащенных лабораториях "Технограда" школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14-17 лет", - отметила Наталья Сергунина.

Старшеклассники познакомятся с основными терминами и понятиями, связанными с нанотехнологиями, наноматериалами, изучат основные методы синтеза разных наноструктур. Среди тем по актуальным направлениям развития нанотехнологий: синтез квантовых точек на основе селенида цинка, наночастиц серебра, золота и диоксида титана, создание магнитных наночастиц и квантовых точек из графена и другие. Как известно, полученные таким методом элементы и материалы имеют повышенную прочность и износостойкость. Их можно использовать в авиа- и машиностроении и других отраслях.

Получить подробную информацию и оставить заявку можно по телефону: +7 (985) 769-33-56.

Напомню, детский технопарк "Москва" создан в 2016 году. Его профильными образовательными направлениями являются робототехника, авиация, промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика. Ежегодно обучение здесь проходят более трех тысяч школьников. Еще свыше двух тысяч детей посещают технопарк в рамках ознакомительных экскурсий.

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