Наталья Сергунина: Филиал детского технопарка "Москва", специализирующегося на нанотехнологиях, откроется в "Технограде"

Филиал детского технопарка "Москва", специализирующегося на нанотехнологиях, откроется в "Технограде". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Случится это на ВДНХ, в начале учебного года.

- Специализация нового курса - нанотехнологии. В хорошо оснащенных лабораториях "Технограда" школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14-17 лет", - отметила Наталья Сергунина.

Старшеклассники познакомятся с основными терминами и понятиями, связанными с нанотехнологиями, наноматериалами, изучат основные методы синтеза разных наноструктур. Среди тем по актуальным направлениям развития нанотехнологий: синтез квантовых точек на основе селенида цинка, наночастиц серебра, золота и диоксида титана, создание магнитных наночастиц и квантовых точек из графена и другие. Как известно, полученные таким методом элементы и материалы имеют повышенную прочность и износостойкость. Их можно использовать в авиа- и машиностроении и других отраслях.

Получить подробную информацию и оставить заявку можно по телефону: +7 (985) 769-33-56.

Напомню, детский технопарк "Москва" создан в 2016 году. Его профильными образовательными направлениями являются робототехника, авиация, промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика. Ежегодно обучение здесь проходят более трех тысяч школьников. Еще свыше двух тысяч детей посещают технопарк в рамках ознакомительных экскурсий.