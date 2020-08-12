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12.08.2020 20:54
Рубрика: Культура

Цирюльник зовет

"Новая Опера" первой из московских театров открыла сезон
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Впрочем, в театре, проявляя осторожность, граничащую с суеверием, предпочитают называть несколько августовских представлений предсезонной практикой, которая необходима в равной степени и артистам, и публике после столь долгой разлуки. И обещают при благоприятном развитии событий открыть свой юбилейный 30-й сезон традиционным показом "Евгения Онегина" Чайковского 8 сентября. Летний же, "пробный" цикл спектаклей и концертов решили начать с веселого и духоподъемного "Севильского цирюльника" - хита Джоаккино Россини.
Зрители в зале, а иногда и артисты на сцене - в масках. Но все они друг друга прекрасно понимают. Фото: Даниил Кочетков / Новая Опера Зрители в зале, а иногда и артисты на сцене - в масках. Но все они друг друга прекрасно понимают. Фото: Даниил Кочетков / Новая Опера
Зрители в зале, а иногда и артисты на сцене - в масках. Но все они друг друга прекрасно понимают. Фото: Даниил Кочетков / Новая Опера

Истосковавшаяся по театру и положительным эмоциям публика быстро раскупила все 50 процентов билетов, разрешенные Роспотребнадзором. Во избежание конфликтов руководство "Новой Оперы" родным и друзьям, в отличие от других театров и концертных залов, позволило сидеть рядом на спектакле, но зато потом в ряду оставалось пустыми сразу не одно, а несколько кресел. И также, как везде, на входе измеряли всем температуру и просили не расставаться с маской. "Севильский цирюльник" - старожил репертуара "Новой Оперы". Постановке известного английского режиссера Элайджи Мошински и художницы Энн Тилби уже без малого 12 лет. Но действие, перенесенное в эпоху немого, но в данном случае, конечно, расцвеченного легким юмором кино, но без особого режиссерского новаторства, смотрится мило и сегодня. В принципе подобный спектакль - радость для певцов: играй и пой, что называется, в свое удовольствие и ради наслаждения публики.

Фото: REUTERS
Большой театр откроет сезон оперой Верди

Но чувствовалось, что певцы, развлекающиеся на карантине лишь селфи-жанром, очень волнуются, и побороть им этот стресс удалось, по большому счету, только после антракта и добиться ансамблевого взаимодействия, очень важного для этой оперы. Но рисунок спектакля никакой "дистанционной" корректировке не подвергся. Только Розина (Виктория Яровая) будто ругательство неожиданно в итальянском диалоге по-русски произносит "коронавирус", а миманс, имитирующий игру духовой банды на сцене, "дует" в трубы через медицинские маски. В ответ зал заливается хохотом. Неожиданно оказываются смещены и личностно-музыкальные акценты в спектакле. Его лидерами становятся не Розина, не тенор-душка граф Альмавива (Ярослав Абаимов) и даже не веселый брадобрей Фигаро (Павел Янковский), а классный басовый дуэт доктора Бартоло (Евгений Ставинский) и Дона Базилио (Алексей Тихомиров), устроившие на сцене настоящий вокальный батл, в котором победила дружба и хорошее настроение. В финале артистам, как сейчас ни на одной другой площадке не делают, вынесли охапки цветов. И все были довольны и счастливы: артисты возможности работать, а зрители - провести вечер в театре, пусть пока и без бокала шампанского, так как в буфете продается лишь вода.

В зеленом театре на ВДНХ 14 августа открывается новый сезон

Следующий спектакль "Поругание Лукреции" Бриттена состоится 26 августа. Он также претендует на отложенную премию "Золотая маска", что планирует возобновить прерванный в марте конкурс уже в сентябре. Но, а прежде театр приглашает на концертные программы, среди которых вечер итальянской песни (13 августа), французского шансона и русского романса (15 и 16 августа).

Прямая речь

Дмитрий Сибирцев, директор театра "Новая Опера":

- Мы так долго не работали, что это, к сожалению, не могло не отразиться на профессиональном уровне артистов. И сейчас нам предстоит наверстывать упущенное. Артист, как спортсмен, он постоянно должен держать форму. А предположение, что можно было заниматься и дома, как правило, ложное, так соседи далеко не всегда рады концерту за стенкой. И никакая веб-трансляция не заменит живого общения с публикой. И надеюсь, из своего августовского цикла мы извлечем большую пользу. Я принадлежу к тем людям, которые на все происходящее стараются смотреть максимально оптимистично, и как говорил Штирлиц: "Провал - это завуалированная удача". И для театра очень важно и ответственно, что мы единственные в Москве сейчас работаем.

В финале артистам вынесли охапкицветов, что сейчас не делают ни на одной другой площадке

На 3 декабря у нас назначена уже первая полномасштабная премьера сезона - "Кармен" Бизе. Правда, из-за закрытых границ этот спектакль не сможет поставить, как было задумано изначально, француз Арно Бернар. И мы очень благодарны в этой ситуации режиссеру Юрию Александрову, который согласился нас выручить без всякой обиды. Потом мы надеемся в полном объеме провести традиционный "Крещенский фестиваль" и юбилейные торжества по случаю нашего юбилейного 30-го сезона и 75-летия со дня рождения основателя "Новой Оперы" Евгения Владимировича Колобова.

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