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Рубрика: Экономика

Озвучены основные этапы реновации в Москве

Текст: Сергей Жуков
Столичные власти определились с графиком переселения по программе реновации. Ориентировочный перечень размещен на портале mos.ru.
В новой Москве началось расселение первых 13 домов по программе реновации

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, расселение старых домов планируется провести поэтапно. С 2020 по 2024 годы новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей из 930 домов. С 2025 по 2028 год начнут расселять более 1630 домов, а это еще 330 тысяч человек. Остальные - около 380 тысяч горожан - переедут с 2029 до 2032 года. Тогда рассчитывают расселить более 1800 домов. Сроки примерные и могут меняться в зависимости от темпов строительства, подчеркнул Левкин. По его словам, жители будут переезжать в границах своего района, а в новой Москве и Зеленограде - в пределах административного округа.

За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома строятся.

В списке есть 688 домов, для которых сроки переселения еще не определены. По словам Левкина, по ним дорабатывается градостроительная документация.

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