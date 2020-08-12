Озвучены основные этапы реновации в Москве

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, расселение старых домов планируется провести поэтапно. С 2020 по 2024 годы новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей из 930 домов. С 2025 по 2028 год начнут расселять более 1630 домов, а это еще 330 тысяч человек. Остальные - около 380 тысяч горожан - переедут с 2029 до 2032 года. Тогда рассчитывают расселить более 1800 домов. Сроки примерные и могут меняться в зависимости от темпов строительства, подчеркнул Левкин. По его словам, жители будут переезжать в границах своего района, а в новой Москве и Зеленограде - в пределах административного округа.

За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома строятся.

В списке есть 688 домов, для которых сроки переселения еще не определены. По словам Левкина, по ним дорабатывается градостроительная документация.