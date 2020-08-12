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12.08.2020 16:18
Рубрика: Экономика

Парк Северного речного вокзала готов на 80 процентов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Работы по благоустройству парка Северного речного вокзала выполнены на 80%, и будут завершены в срок - к 1 сентября. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, осмотрев ход работ.

Фото: Комплекса городского хозяйства Москвы.
Новые игровые зоны для детей появятся в парке Северного речного вокзала

Бирюков напомнил, что парку максимально возвращают исторический облик, после завершения работ он станет комфортным местом для отдыха москвичей всех возрастов, включая детей. В настоящее время полностью завершены работы по реконструкции инженерных сетей и коммуникаций. Причем для сохранения исторического облика парка и аллей коммуникации по нему прокладывались на большой глубине. Всего было проложено почти 8 километров сетей водоснабжения и канализации, 3,2 километра ливневных стоков, 10 километров электросетей с 6 подстанциями, проведена реконструкция дюкера и газопроводной сети.

Завершается воссоздание двух исторических фонтанов и строительство нового, реставрируют ограждения, пять павильонов причальной части, декоративные элементы парковой архитектуры.

Бирюков: В парке Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами

- Запланировано обустройство 19 километров дорожно-тропиночной сети, установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения и свыше 200 камер видеонаблюдения, в парке появятся галерея с мини-кафе, киоски, торговые павильоны и ресторан, зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом, - сообщил Петр Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что в обновленном парке Северного речного вокзала будет высажено 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, разбито свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.

Напомним, что общая площадь парка составляет 49 гектаров.

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