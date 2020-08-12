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12.08.2020 15:34
Рубрика: Экономика

По Москве поедут 18-метровые электробусы-гармошки

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже в этом году в столицу привезут для тестирования и обкатки первые 18-метровые автобусы-гармошки, работающие на электротяге. Они смогут перевозить на 50 человек больше, чем обычные электробусы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Тендер на поставку электробусов Мосгортранс планирует объявить в 2021 году. Но первые опытные образцы могут поехать по столичным дорогам уже в этом году. Согласно техническим требованиям, длина новых электробусов составит 18 метров, двери в салон будут открываться наружу, поэтому площадка в центре салона станет больше. Новые "гармошки" смогут перевозить 135 пассажиров.

В настоящее время дептранса столицы проводит опрос москвичей. Жители города могут предложить свои проекты усовершенствования электробусов. Так, за первые 10 дней опроса на почту Мосгортанса отправили 200 предложений. Часть из них специалисты взяли на заметку. В частности, горожане предлагали изменить расположение USB-зарядок и указателей маршрута в салоне.

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