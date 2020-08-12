В Тамбове отменили рок-фестиваль "Чернозем" - первое массовое шоу в стране после коронавируса должно было состояться 14-16 августа. Вокруг фестиваля разгорелись нешуточные страсти. Администрация региона разрешила его проведение - вместе с другими культурно-массовыми мероприятиями на открытом воздухе. Роспотребнадзор же счел, что устраивать фестиваль пока рано из-за эпидемиологической обстановки, и подал на его организаторов в суд. Не дожидаясь вердикта, праздник перенесли на следующий год. Корреспондент "РГ" изучил обстановку на месте.

Первое массовое шоу в стране после коронавируса не состоится. Оно перенесено на следующий год. Фото: Рок-фестиваль "Чернозем"

Утром 12 августа в пабликах "Чернозема" появилось сообщение от его организаторов: "Земляки, нам не дадут провести этот фестиваль ни при каких условиях. Фестиваль переносится на следующий год. Мы виноваты". Так закончилась борьба любителей рок-н-ролла с одной стороны и санитарных врачей - с другой.

- Проданные билеты будут действительны в следующем году. Желающим вернут деньги. Механизм их возврата опубликуем в ближайшие дни - сейчас важно оповестить тех, кто едет на фестиваль из других городов, - рассказала пресс-секретарь "Чернозема" Ольга Свиридова.

А еще во вторник на Турецком валу - так называется поле на северной окраине Тамбова, где проходят все "Черноземы" начиная с 2015 года, закончили монтировать обе сцены, повесили на них колонки, начался монтаж гигантских экранов и световой аппаратуры...

Интрига, быть или не быть "Чернозему", началась с опубликованного 28 июля заявления регионального управления Роспотребнадзора. Санитарные врачи сочли невозможным устройство столь массового мероприятия (в прошлом году фестиваль посетили свыше 30 тысяч человек, причем больше половины приехали из других регионов) в условиях продолжающейся, хотя и идущей на убыль, пандемии.

- Формат и условия проведения фестиваля делают невозможными профилактику завоза и распространения COVID-19, - объяснил тогда главный санитарный врач региона Владимир Агафонов. И направил устроителям "Чернозема" официальное предостережение.

Те оказались в сложном положении. Перенести шоу на более поздние даты невозможно из-за плотного графика его звездных участников - хедлайнерами заявлены Вячеслав Бутусов, ДДТ и Эмир Кустурица. Сцену и аппаратуру надо арендовать и доставлять в Тамбов загодя. Отказаться - тоже проблема. Продажа билетов началась еще в декабре прошлого года, когда о коронавирусе еще и не слышали (на текущий момент их продано уже более 10 тысяч).

Можно ли на мероприятии, в котором участвуют десятки тысяч молодых людей, обеспечить нераспространение вируса? Вопрос...

Бурную деятельность организаторы свернули, но подготовку к фестивалю не спеша продолжали, рассчитывая на изменение эпидемиологический обстановки. А вдруг?

И обстановка действительно улучшилась. Заболевших коронавирусом, по данным оперативного штаба, становилось меньше. Если 28 июля, скажем, в регионе было зафиксировано 36 новых случаев заражения, то 10 августа - 25. И все инфицированные контактировали, так сказать, со "своими" больными, а не прибывшими из других регионов.

Что позволило администрации Тамбовской области в конце прошлой недели сообщить об отмене ряда ограничений: открылись все магазины и кафе, гостиницы и детсады. А следом, в минувший понедельник, отдельным постановлением было разрешено "проведение в регионе культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе".

Как заявили в пресс-службе губернатора, "у нас неуклонно снижается заболеваемость, из-за отсутствия пациентов закрываются COVID-центры при больницах. Да и пора уже - в других регионах разрешили..."

После такой "отмашки" организаторы официально объявили: "Чернозему" - быть!" В фестивальных пабликах началось ликование. "Зажигаем!" - писали люди из Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Саратова и других городов.

- Будет замечательно, если фестиваль состоится, - заявил тамбовчанин Владимир Пауков. - Мало того что "Чернозем" хорош сам по себе, мы все засиделись на самоизоляции, без кино, концертов и прочей движухи.

Однако немало горожан отнеслись к событию с опаской: "Только чуть беду пригасили, на пороге новая? Мало нас вирус выкосил? Лучше дождаться полного завершения пандемии", - говорит Анатолий Лощинин.

Рок-н-ролльщики обещали соблюдать все меры предосторожности. На входах на фестивальную площадку собирались установить антивирусные арки для окуривания входящих дезинфицирующим туманом. Там же планировали бесплатно раздавать маски. Посещение фестиваля не рекомендовали детям и пенсионерам...

Но может ли это надежно обеспечить нераспространение вируса среди толпы из десятка тысяч молодых людей? Вопрос. И в региональном Роспотребнадзоре продолжили отстаивать свою позицию. Новым постановлением ведомство запретило не только проведение "Чернозема", но и подготовку к нему.

- Рок-фестиваль носит исключительно массовый характер, на него приедут люди из разных регионов страны. Поэтому в текущей эпидемиологической обстановке мы считаем проведение фестиваля невозможным, - заявила "РГ" заместитель руководителя управления Галина Толстова. - Наш запрет остается в силе. Если организаторы "Чернозема" его нарушат, им грозит административная ответственность по статье 6.3 КоАП (штраф до 500 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток).

После того как угроза не возымела действия, санитарные врачи подали в Советский суд Тамбова иск о запрете фестиваля.

Организаторы решив было биться за "Чернозем" до конца, вскоре объявили о переносе шоу. "Более подробных комментариев мы пока дать не можем", - сказали в оргкомитете.

Компетентно

В Роспотребнадзоре уточнили, что решение о проведении или запрете массового мероприятия принимается на региональном уровне. Позиция же Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области категорична: фестиваль проводить нельзя.

Помимо создания высоких рисков завоза и распространения COVID-19 на территории области проведение рок-фестиваля "Чернозем"-2020 будет являться грубым нарушением федерального и регионального законодательства, регулирующего отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Решение о проведении массовых мероприятий может быть принято только после полной стабилизации эпидемической обстановки с учетом оценки рисков ее возможного осложнения. Текущая же ситуация по распространению коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области, в том числе в краткосрочном прогнозе ее развития, пока не позволяет это сделать.

Подготовила Ольга Игнатова