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12.08.2020 17:55
Рубрика: Власть

Политолог: Организаторы выборов стали внимательнее относиться к кандидатам

Текст: Ксения Воронцова

Организаторы выборов стали более внимательно относиться к тем, кто собирается в них участвовать. Такое мнение высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Как-то меняется отношение организаторов выборов к тем, кто собирается в них участвовать. Оно от сугубо такого формального приобретает характер не то чтобы неформальный, но с дополнительной заботой", - отметил политолог на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Он рассказал о ситуации в Костромской области. "Мне понравился эпизод в Костромской области, когда местные коммунисты провели конференцию, грубо говоря, с нарушениями, принесли документы, сдали", - отметил эксперт.

Политологи отметили рост активности в ходе регистрации кандидатов на выборы

По его словам, раньше к таким ситуациям в избирательной комиссии относились формально, возможности исправить допущенные неточности не было. "В этот цикл избирком позвал: пожалуйста, посмотрите, исправьте, пожалуйста, проведите, пожалуйста, еще раз конференцию. Провели - все зарегистрировали. Я такого, честно говоря, не помню", - отметил Алексей Мартынов.

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