Приокско-Террасный заповедник объявил акцию "Сундук добра"

Всех желающих сделать доброе дело приглашают посетить главную природную достопримечательность Подмосковья - Государственный Приокско-Террасный заповедник. Там объявлена акция "Сундук добра", участники которой могут угостить зубров чем-нибудь вкусненьким.

Животные не голодают, в этом году уникальный урожай разнотравья - высота травяного покрова приближается к одному метру! "Но из-за вынужденного перерыва в работе Центрального зубрового питомника наши питомцы остались без привычных угощений от посетителей - яблок, моркови, кабачков, тыквы, капусты и свеклы, - говорит заместитель директора по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко. - А ведь каждый из нас знает, как время от времени хочется чего-то вкусненького!"

Поэтому сотрудники заповедника приглашают всех желающих угостить зубров лакомствами. Их можно оставить в "сундуках добра", расположенных на территории питомника. Количество вкусностей не ограничено - зубры будут одинаково рады гостям хоть с мешком кабачков, хоть с одним яблоком. Все, положенное в "сундуки добра", потом будет помыто и поделено поровну между питомцами.