Птенцы орлана-белохвоста появились в Московском зоопарке

Орланы-белохвосты в Московском зоопарке принесли потомство. Двум птенцам уже более двух месяцев, они сами добывают пишу, а отличаются от взрослых лишь "детским" оперением. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Орлан-белохвост занесен в Международную Красную книгу. Это исчезающий вид пернатых в дикой природе. А восстановить популяцию птиц сложно, так как они редко дают потомство в неволе.

"Появление на свет малышей орланов-белохвостов - важное событие для нашего зоопарка. Зоологи создали для пары пернатых условия, приближенные к естественным. Они обустроили в вольере укромные места, где птицы могут отдохнуть от внимания публики. А в специальных нишах в декоративных скалах орланы выводили потомство", - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам специалистов, птицы сами соорудили гнездо из березовых и еловых веток и совместно кормили птенцов. Орнитологи пока не осматривали птенцов, к ним не подпускают родители малышей, но по внешнему виду предположили, что птенцы разнополые. По размерам они почти догнали родителей, и отличает их более темный цвет детского оперения. Лишь к 5 годам перья на крыльях и тельце станут бурыми, а на хвосте - белыми.

Сейчас все представители семьи самостоятельно берут пищу, основные меню: грызуны, перепелки, карпы, селедка и горбуша.

Напомним, что ранее в зоопарке появились на свет птенцы кафрского ворона. Причем всем трем птенцам удалось выжить. К слову, обычно выживает сильнейший.