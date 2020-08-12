Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде в Москве

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус: исследование показало, что пробы воды соответствуют нормативам, следов COVID-19 не обнаружено. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.

Всего с марта 2020 года было отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. "Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена", - сообщил Роспотребнадзор.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что все исследованные за первое полугодие 2020 года 4190 проб воды в Москве соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.