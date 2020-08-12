В Ивановской области специалисты МЧС России построят многофункциональный инфекционный госпиталь, который при необходимости можно будет использовать для борьбы с любыми вирусами и инфекциями. Соответствующее поручение дано президентом России Владимиром Путиным.

- Многофункциональный инфекционный госпиталь некапитального типа вместимостью до 360 человек будет возведен в ближайшее время в Ивановской области для оказания качественной медицинской помощи заболевшим COVID-19. В случае улучшения эпидемиологической обстановки госпиталь может трансформироваться для лечения больных с другими инфекционными заболеваниями, - рассказали в пресс-службе МЧС России.

При этом, как сообщили в ведомстве, работы будут выполнены не по временным стандартам экстренной помощи, а, что называется, с соблюдением всех современных требований качества. При строительстве госпиталя будут соблюдены требования к устройству и режиму работы именно инфекционного стационара.

То есть будет обеспечена поточно-пропускная система приема заболевших. Планируется, что в составе госпиталя будут функционировать 5 палатных корпусов, операционный и дезинфекционный блоки, скорая помощь, блоки палат интенсивной терапии.