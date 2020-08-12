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12.08.2020 14:13
Рубрика: Общество

В больнице Вересаева внедрили новый способ лечения деформации стопы

Текст: Любовь Проценко

В городской клинической больнице им. В. В. Вересаева в Москве внедрили в практику малотравматичное лечение вальгусной деформации стопы.

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Заведующим травматологическим отделением клиники Максим Воронков отмечает, что вальгусная деформация стопы у взрослых - довольно распространенная ортопедическая патология, при которой первый палец ноги искривляется вовнутрь. Это не только косметический дефект, но и причина многих неудобств. Изменяется форма ноги, и человек испытывает боли, ему невозможно носить нормальную обувь.

В больнице Вересаева пациента избавляют от проблемы через миниатюрные разрезы на коже размером до 3 мм при помощи уникальных минискальпелей и пил размером около 2 мм. Они эффективно обрабатывают костную ткань, но при этом не нарушают целостность окружающих мягких тканей, кровеносных сосудов и нервов. Поэтому такая техника более безопасна для организма. Малоинвазивное хирургическое лечение данного заболевания направлено на выпрямление косого положения костей стопы при помощи небольших хирургических инструментов. Процедура проводится под контролем рентгена.

Благодаря этой методике у пациента после операции уменьшаются боли, ему становится легче ходить, рубцы же остаются минимальные. Пациент быстрее восстанавливается, становится активнее в первый день после операции. Через четыре недели он может вернуться к работе. Через три месяца происходит полное восстановление и можно вернуться даже к занятиям спортом.

Фото: iStock
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"Существует ошибочное мнение, что "шишка на стопе" после операции может вырасти снова. Но это неправда, так как технически правильно выполненная операция и соблюдение рекомендаций полностью исключает такое неприятное последствие", - заверил Воронков.

Записаться на консультацию врача травматолога-ортопеда можно в консультативно-диагностическом центре больницы им. В.В. Вересаева по телефону 8 (499) 231-31-18. Доктор принимает с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00.

Малоинвазивные методики лечения вальгусной деформации стоп применяются также в Центре хирургии стопы больницы им. С.С. Юдина. Операции делают в рамках высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС.

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