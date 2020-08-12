В Иванове задержан серийный педофил-иностранец

В Иванове задержан 26-летний гражданин республики Азербайджан. Его подозревают в растлении малолетних, сообщили в региональном управлении СК.

С 28 июля по 11 августа в городе были совершены пять преступлений против половой неприкосновенности маленьких девочек. Их расследованием занялись наиболее опытные сотрудники МВД и Следственного комитета. Они допросили потерпевших и свидетелей, осмотрели места происшествия, изучили записи камер наблюдения.

- Вскоре удалось установить личность подозреваемого, он задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет), - рассказала представитель управления СК по Ивановской области Ирина Котова.