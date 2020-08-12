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12.08.2020 20:02
Рубрика: Общество

Заразительная "Улыбка"

В лагере под Иваново произошло массовое заражение детей коронавирусом
Текст: Элина Труханова (Иваново)
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
В лагере "Улыбка" в Лежневском районе Ивановской области у 52 детей и шести сотрудников выявлен коронавирус. По информации руководителя регионального управления Роспотребнадзора Павла Колесника, в оздоровительный лагерь, где отдыхали 120 детей, вирус занесли "со стороны".

Когда проверяли взрослого человека с симптомами заболевания, то выяснилось, что с ним контактировали двое детей, отдыхающие в лагере. В течение суток дети были обследованы, и новая коронавирусная инфекция у них подтвердилась. При этом они были здоровы. После обследования всех юных отдыхающих, а также 24 сотрудников лагеря диагноз COVID-19 поставили 52 ребятишкам и шести сотрудникам.

- Все дети чувствуют себя хорошо, клинические проявления в легкой форме есть только у восьми из них, - подчеркнули врачи.

В США в летнем лагере заразились коронавирусом сотни детей

Поскольку коронавирус был выявлен почти у половины детей, специалисты решили завершить 21-дневную смену раньше на неделю. Детей и персонал с COVID-19 отправили лечиться домой под наблюдением медиков, тех, что без диагноза, - тоже домой на карантин и самоизоляцию. Потому что зараженные были выявлены в четырех отрядах из пяти, то есть в круг контактных попали практически все. Вместе с детьми на самоизоляцию отправлены их родители, которым оформлены оплачиваемые отпуска.

Как объяснил Павел Колесник, детей с отрицательными тестами на COVID-19 нельзя было оставить в лагере, потому что там нет возможности изолировать их в отдельных комнатах. Но главное - у каждого ребенка в дальнейшем этот тест тоже может оказаться положительным, а это значит, что отсчет 14-дневного карантина в лагере придется начинать заново. Что в конце лета и перед началом учебного года нежелательно.

- Мы не можем себе позволить, чтобы дети находились длительное время на территории лагеря в обсерваторе, - заявил руководитель управления Роспотребнадзора.

Коронавирус выявлен у 52 детей и шести сотрудников оздоровительного лагеря

По факту массового заражения детей в "Улыбке" следственное управление СК РФ по Ивановской области организовало доследственную проверку. В ведомстве уточнили, что устанавливается источник заражения, круг инфицированных, изучается документация учреждения. Свое санитарно-эпидемиологическое расследование проводит также региональное управление Роспотребнадзора.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Пандемия коронавируса COVID-19

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