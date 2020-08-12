В Москве количество погибших в ДТП с участием каршеринга за последние полгода выросло на 20 процентов, заявил заммэра Максим Ликсутов. И это с учетом того, что краткосрочная аренда не работала несколько месяцев из-за пандемии. Делиться машинами - нормальный мегаполисный тренд, подчеркивают в мэрии. Но безопасность не должна отходить на второй план.

Обычные авто в Москве тоже, конечно, попадают в аварии, но за те же полгода (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года) число смертей в таких ДТП снизилось на 16 процентов. В пресс-службе оператора "Делимобиль" рассказали "РГ", что компания давно работает вместе с дептрансом Москвы и тесно взаимодействует с ним по всем вопросам безопасности и снижения аварийности на дорогах. Более того, "Делимобиль" регулярно, как и другие каршеринги, сами эти данные им предоставляет. Поэтому компания не видит никаких противоречий в опубликованной дептрансом статистике и полностью с ней солидарна. По мнению "Делимобиля", она отражает общую текущую ситуацию на рынке. "Мы готовы совместно с городом проанализировать ее и общими усилиями сделать все возможное, чтобы исправить положение, снизив общую аварийность на дорогах", - сообщили в компании.

Однако нельзя не отметить некоторые происшествия этого лета с участием "каршероводов", которые вполне логично стали резонансными. Например, уже дважды за обозначенный период пользователи каршеринга выезжали на встречную сторону МКАД. В первом случае это чудом не закончилось аварией, во втором случилось ДТП. В первом эпизоде водитель просто "растерялся", перепутав съезд, во втором же виновник был пьян.

"Нужно закрепить базовые стандарты безопасной работы каршеринга на федеральном уровне или дать такие полномочия регионам, - уверен Ликсутов. - Должны учитываться опыт и история водительской "жизни" пользователя. Очевидно, что это пойдет на пользу всем сервисам каршеринга - люди будут охотнее ими пользоваться, а отношение к ним намного улучшится".

В "Делимобиле" согласны с тем, что настало время проработать ряд решений, направленных на повышение безопасности сервиса. В частности, компания разработала систему поощрения и мотивации водителей на безопасное и ответственное вождение. В режиме реального времени сотрудники каршеринга видят профиль и трекинг клиента и помогают ему в соблюдении скоростного режима, а в случае нарушения предупреждают уведомлениями, звонками и сообщениями вплоть до возможности блокировки его аккаунта в сервисе. "Это, конечно, крайние меры, но для нас вопрос безопасности является приоритетным", - говорят в компании. Мы понимаем, что люди, у которых был меньший разрыв между получением прав и вождением, более аккуратны за рулем.