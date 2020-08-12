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12.08.2020 23:42
Рубрика: Экономика

Заметая следы

В Москве начали эксперимент по уборке улиц электропылесосами
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8233)
В арсенале столичных коммунальщиков появились новые пылесосы на электротяге. Они не портят экологию, способны подметать и мыть дорогу, да еще и работают почти бесшумно, оберегая сон москвичей в ранние часы.
По мощности такой пылесос сопоставим с дизельными аналогами, только ест он электричество и не шумит. Фото: Константин Завражин/ РГ По мощности такой пылесос сопоставим с дизельными аналогами, только ест он электричество и не шумит. Фото: Константин Завражин/ РГ
По мощности такой пылесос сопоставим с дизельными аналогами, только ест он электричество и не шумит. Фото: Константин Завражин/ РГ

- Тестируем несколько образцов разных производителей, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы. - Как только найдем максимально эффективный вариант по качеству уборки и окупаемости затрат, техника сможет выехать на постоянной основе в город.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Что нужно знать о беспилотниках на дорогах

Опробуют современную технику пока только на двух точках: Старый Арбат и Поклонная гора. Техника подходит для уборки пешеходных зон, тротуаров в жилой застройке. А еще у машины предельно низкий уровень шума в режиме уборки, слышно лишь соприкосновение щеток с покрытием дороги и легкий звук вакуумного компрессора. Техника может работать около 10 часов без подзарядки, а низкий уровень шума позволяет работать машинам даже ночью и ранним утром. Эксплуатация этих машин может снизить затраты на содержание коммунальной техники. Ведь электричество дешевле дизеля. Профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин уверен: такая техника отлично впишется в жизнь мегаполиса. "Москва экспериментирует с новыми технологиями, в том числе связанными с экологией, это отличная новость", - сказал он "РГ". Несколько машин, которые сейчас тестируются, на экологии в целом не скажутся, отмечает эксперт. Но постепенно, с заменой техники на электрические аналоги, город может снизить вредные выбросы в атмосферу.

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