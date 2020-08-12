В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал известного блогера-сталкера Андрея Пыжа, который снимал видеоролики на закрытых объектах. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Юлия Котомина, было удовлетворено ходатайство следствия и в качестве меры пресечения избрано в отношении подозреваемого содержание под стражей до 5 октября.

Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283​​​.1 УК РФ). По этой статье ему грозит от 3 до 8 лет. Пыж не раз выкладывал в соцсетях видеозаписи, где он пробирается на различные запретные и охраняемые объекты - например, на Калининскую атомную станцию и действующую РЛС "Днепр" системы предупреждения о ракетном нападении в Оленегорске. Плотно он исследовал и Чернобыльскую зону. По данным из соцсетей, последнее "сталкерское" проникновение Пыжа произошло на режимную площадку строящейся Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору.