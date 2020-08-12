В ночь на субботу в столичном регионе похолодает до +5

По прогнозам синоптиков, в столице в ночь на пятницу воздух сможет остыть до +5...+7 градусов. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, в четверг и пятницу в дневные часы воздух не сможет прогреться теплее +16...+18 градусов. А в ночь на субботу воздух остынет до +5...+7 градусов. В четверг и пятницу возможен ветер до 17 м/с, не исключено, что введут повышенный уровень погодной опасности. В четверг и воскресенье возможны дожди. Впрочем копилка осадков за эту неделю пополнится не более, чем на 5-6 мм.

В выходные погода улучшится: в субботу днем воздух прогреется от +14 до +20 градусов, в воскресенье термометры смогут показать до 24 тепла.