В Подмосковье вандалы повредили около 30 каршеринговых машин

Пользователи московского каршеринга устроили массовую стихийную парковку в подмосковном жилом комплексе "Город Набережных" в Химках. Он расположен в непосредственной близости от аэропорта "Шереметьево" и сейчас стал по сути финальной зоной, где клиенты "Делимобиля" могут припарковать арендованный автомобиль. В "Шереметьево" теперь такой возможности у них нет.

По оценкам местных жителей, минувшей ночью около 30 машин были припаркованы на территории ЖК. Некоторые были брошены едва ли не на въезде, что сильно затрудняло проезд к домам.

Ситуация вызвала недовольство жителей. Ночью неизвестные прокололи по два колеса на каждой машине. Кроме того, на каждое лобовое стекло наклеили стикеры со слоганом "Мне плевать на всех, я паркуюсь, где хочу". Полдня автомобили простояли мертвым грузом со спущенными шинами по всему жилому комплексу. Корреспондент "РГ" насчитал 23 такие машины. Однако в соцсетях утверждается о 30 и более машинах. Ближе к обеду представители сервисных служб каршеринга начали менять колеса и увозить их из района на проверку.

В соцсетях возмущаются и пользователи каршеринга. "Несмотря на обилие автомобилей, мы убили сегодня минут 30 на поиск машины, потому что ночью какой-то борец за справедливость проколол всем каршеринговым машинам колеса...", - пишет один из комментаторов.

"Самосуд устраивать это путь в никуда. Будьте добрее и адекватнее" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - пишет другой.

Фото: Владимир Биль

Официальные представители каршеринга комментировать ситуацию отказались.

По неофициальным данным, по факту произошедшего проводится проверка, на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленников.