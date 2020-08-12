В подмосковном Дзержинске приезжий ограбил магазин, угрожая осколком бутылки

Разбойное нападение произошло вечером в городском округе Дзержинский на улице Угрешская.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что злоумышленник, находясь в помещении магазина напал на кассира и, угрожая осколком разбитой бутылки, потребовал отдать ему деньги из кассы. Забрав деньги, мужчина скрылся.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции МУ МВД России "Люберецкое" по горячим следам задержали разбойника недалеко от места происшествия. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний уроженец Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ "Разбой". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.