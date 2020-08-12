В среду москвичей ждет самый холодный день с начала августа

Столицу ждет самый холодный день с начала августа. Такой прогноз дала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По данным метеоролога, в столице температура не преодолеет рубеж в +18 градусов, а вот ниже этого значения столбики термометров могут опуститься на севере региона и в ТиНАО.

- Температурный режим сегодня ожидаем на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Добавят негативного ощущения дожди и ветер в порывах до 10 м/с, - сказала Волосюк.

Напомним, ранее Метеобюро Москвы и области сообщило, что низкое атмосферное давление, повышения влажность и невысокая температура могут стать причиной обострения метеопатических реакций - заболевания дыхательных органов, суставов, сердечно-сосудистой системы и других.