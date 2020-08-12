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12.08.2020 14:05
Рубрика: Культура

В Тамбове отменили рок-фестиваль "Чернозем"

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Организаторы рок-фестиваля "Чернозем" в Тамбове объявили о его переносе на следующий год.

Утром 12 августа в пабликах фестиваля появилось сообщение от организаторов: "Земляки, нам не дадут провести этот фестиваль ни при каких условиях. Фестиваль переносится на следующий год. Мы виноваты". 10 тысяч проданных на мероприятие билетов будут действительны в следующем году, желающим вернут деньги.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Механизм возврата опубликуем в ближайшие дни. Сейчас самое главное - известить людей, которые едут на "Чернозем" из разных городов, - рассказала "РГ" пресс-секретарь фестиваля Ольга Свиридова.

Провести шоу планировалось 14-16 августа, хедлайнерами заявлены Вячеслав Бутусов, ДДТ и Эмир Кустурица. Областные власти фестиваль разрешили - вместе с другими культурно-массовыми мероприятиями на открытом воздухе, - но против "Чернозема" выступил Роспотребнадзор.

- Рок-фестиваль носит исключительно массовый характер, на него приедут люди из разных регионов страны. Поэтому в текущей эпидемиологической обстановке мы считаем проведение фестиваля невозможным, - объяснила и.о. руководителя регионального управления ведомства Галина Толстова.

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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