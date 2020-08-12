В Воронеже вспомнили десятилетие страшных лесных пожаров

Жаркий август 2010-го оставил региону более 18 тысяч гектаров горельников и недобрую память. В один из дней, 29 июля, полыхнуло чуть ли не разом в 250 местах. Спасатели в дыму эвакуировали детские лагеря и турбазы. Следующим летом количество лесных пожаров уменьшилось на порядок, а их площадь - в 542 раза. Все боялись, что трагедия повторится. Но человеку свойственно забывать. Надолго ли хватило испуга воронежцев и удается ли восполнить потери природы от огненной стихии, разбиралась "РГ".

"Всплески активности"

В среднем в регионе гибнет примерно по 400 гектаров леса в год. Из них от пожаров - пятая часть. После 2010-го, когда огонь прошел рекордные 18,2 тысячи гектаров, сопоставимых потерь не было. Но после нескольких лет покоя случались "всплески активности". Так, в 2014-м и 2017-м выгорело примерно по 155 гектаров леса, в 2018-м - целых 900. В промежутках между этими пиками выгорало в среднем по 25 гектаров. По состоянию на 31 июля нынешнего года огонь уже уничтожил деревья на территории свыше 420 гектаров - это четыре парка "Динамо" в Воронеже.

Конечно, из трагедии десятилетней давности (а горело тогда по всей России) сделали выводы. Постарались возродить лесопожарную охрану, докупили технику, увеличили объемы восстановления лесов. В Воронежской области стали высаживать в полтора раза больше сеянцев - по шесть миллионов штук в год. За минувшие десять лет, по данным управления лесного хозяйства, восстановлено 16,6 тысячи гектаров. Сгорело за этот период 20 тысяч.

Особый режим

Зеленых пятен на карте региона не так много. Леса занимают всего восемь процентов площади. И немалая часть их - сосняки. Хвойные деревья сажали, чтобы удержать пески, создающие массу неудобств жителям не только южных районов, но и окраин Воронежа. Пыльные бури здесь не редкость. В сухую и ветреную погоду подстилка из иголок вспыхивает от любой искры.

Неслучайно каждый год - примерно с апреля по сентябрь - в Воронежской области действует особый противопожарный режим. В эту пору нельзя не только жечь костры в лесах, поселениях и дачных кооперативах, но и просто заезжать в хвойные массивы на автомобилях не по дорогам общего пользования. За нарушение гражданам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам - от 15 до 30, юридическим - от 200 до 400.

Зеленых пятен на карте региона не так много. Леса занимают всего восемь процентов площади

Запретами часто пренебрегают. Люди бросают в лесу бутылки, способные стать линзой, и жгут костры там, где им удобно. Уже на майских праздниках вокруг Воронежа горело несколько садоводческих товариществ, позже пожарные с помощью дрона обнаружили зажженный мангал прямо на балконе многоэтажки.

Дрон на страже

В июле за один день выгорело более 130 гектаров леса. Сначала вспыхнула подстилка в Лосевском лесничестве: из-за порывов ветра пожар быстро превратился в верховой и подошел к селу Черкасское. Людей уже готовили к эвакуации. В итоге село отстояли, а вот местный телятник сгорел вместе с животными. Позднее полыхнуло в Лискинском районе. Огонь угрожал санаторию имени Цюрупы, откуда спешно вывезли персонал (отдыхающих не было) и селу Солонцы. Пожар потушили к ночи благодаря тому, что ветер наконец стих. Предварительная причина обоих возгораний - неосторожное обращение с огнем.

Леса, особенно пригородные, по выходным наводнены отдыхающими. После энного тоста заботиться о затухающем костре уже некому. Поэтому территорию патрулируют с утра до ночи: возвращают "заблудшие" машины, беседуют с туристами. Наряду с отраслевой пожарной службой ситуацию контролируют и подразделения, находящиеся в структуре МЧС. С этого года они используют для наблюдения беспилотную авиацию.

- Дрон - очень удобная вещь, он обозревает участок в радиусе пяти километров. Запись с беспилотников служит великолепной доказательной базой, благодаря им меньше сотрудников отвлекается на патрулирование. У нас на вооружении шесть комплектов, задействуем их без предварительного графика - в районах, где установлен четвертый или пятый (самый высокий) класс пожарной опасности. Можно не колесить по лесу, а прицельно ехать на место нарушения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - На нас постоянно обижаются, что мы-де главные враги шашлыка. Вовсе нет! Если у человека на даче нормально оборудовано мангальное место, очаг далеко от дома, есть все средства пожаротушения - это один разговор. Де-юре - разводить огонь нельзя, но такой шашлычник кардинально отличается от того, кто жарит мясо в хвойном лесу на двух кирпичиках. И уж тем более от того, кто на краю СНТ, прямо у леса, сжигает мусор, - этим товарищам вообще пощады нет, принципиально, им штраф по максимуму - четыре тысячи. Наша задача не собрать в бюджет кучу денег, а привить гражданам адекватное понимание ситуации.

Прямая речь

Сергей Хренов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области:

- 99,9 процента любых пожаров - бытовых, лесных, ландшафтных - происходит по вине человека. Я не отрицаю факты поджогов, но в процентном соотношении их гораздо меньше, чем многие думают. До 2015 года воронежцы были осторожнее: все-таки урок в памяти был свеж. А сейчас позабылось... Весной начинаются поджоги травы - настоящее проклятие, особенно в этом бесснежном году, когда все высохло чуть ли не в марте. Площади ландшафтных пожаров доходили до 500 гектаров! Потом наступает летняя сушь, и начинаются пожары в лесах, прежде всего хвойных. Третий традиционный "сезон горения" - сентябрь, когда высыхает вообще все. Помочь пожарной охране очень просто - следить за собой. Не выбрасывать бычки из окна автомобиля, особенно когда вы едете по лесу или полю. Не разводить костры в лесах. Нам часто пеняют: вот, вы плохо принимаете карательные меры. Но невозможно за каждым кустом и столбом поставить пожарного инспектора! Агитация на тему того, что спички детям не игрушка, уже давно набила оскомину. Пожарная безопасность - такая вещь, про которую все люди знают, но почему-то ничего не соблюдают. Каждый думает, что именно от него вреда не будет.

Кстати

Три из четырех крупных пожаров-2020 в Воронежской области возникли на землях, прилегающих к лесным массивам. Управление лесного хозяйства выявило более двухсот опасных смежных участков. Там нужно срочно убрать сухую траву, валежник, мусор и другие горючие материалы на полосе шириной не менее десяти метров от леса или создать минерализованные полосы. Соответствующие поручения даны собственникам и пользователям участков. В районах сформировано семь мобильных отрядов, укомплектованных пожарной техникой.