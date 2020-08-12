В зеленом театре на ВДНХ 14 августа открывается новый сезон

Зеленый театр на ВДНХ открывает сезон. В течении месяца на его сцену выйдут актеры, музыканты и комики, об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

По данным пресс-службы, в прошлом году за сезон театр посетили более 80 тысяч человек. "Несмотря на то, что сезон открывается с опозданием, программа будет насыщенной", - рассказали в пресс-службе.

Первым выступит в день открытия солист рок-группы "Рондо" Александр Иванов. Так же запланированы концерты Стаса Пьехи, группы "Моральный кодекс", певицы Наргиз, групп "Воскресение" и "Несчастный случай".

Гостей ждет стендап-шоу с популярными комиками, среди них Руслан Белый, Стас Старовойтов, Гурам Амарян, Андрей Атлас и другие.

Закроет сезон в театре 13 сентября пианист и композитор Кирилл Рихтер.

Напомним, что зеленый театр - это площадка под открытым небом, расположенная недалеко от Главного входа на ВДНХ. При посещении театра зрители должны будут соблюдать особые меры безопасности: держать социальную дистанцию и носить маски.

Отметим,что на ВДНХ в августе пройдут бесплатные уличные спектакли. Перформанс "Оживший лес" пройдет в Ландшафтном парке 15 и 29 августа, спектакль "Футуроны" пройдет 31 августа. А 20 августа пройдет уличный спектакль "Приключение животных". Вход на представления бесплатный.