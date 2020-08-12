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12.08.2020 13:55
Рубрика: Общество

Врачи Склифа расскажут, что делать после укуса змеи или ожога от медузы

Текст: Любовь Проценко

Вебинар для всех желающих проведут завтра, 13 августа, в 14.00 специалисты Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы. Они расскажут, что делать, если вас укусила змея или получили ожог от медуз. Присоединиться к просмотру вебинара можно на официальном YouTube-канале Склифа.

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
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Врачи отделения острых отравлений расскажут о мифах, связанных с укусами змей и реальности. Можно будет и задать вопросы.

Анастасия Симонова, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств рассказывает:

- Самое главное в случае укуса змеи - обездвижить конечность, чтобы предотвратить распространение яда, и, конечно, как можно скорее обратиться за помощью. Недавно в нашем отделении был случай, когда женщина не поняла, что ее укусила змея - она шла по тропинке и почувствовала резкую боль, которую связала с укусом насекомого. В Склиф она поступила уже спустя сутки в тяжелом состоянии. Нам удалось взять ситуацию под контроль, и на следующий день она уже пошла на поправку. Напоминаем, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Место укуса обычно заметно - оно может выглядеть как две точки, но след можно действительно спутать с укусом насекомых, поэтому в случае появления симптомов - головокружения, слабости, тошноты, температуры, отека места укуса - необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

На такого рода вебинарах специалисты института расскажут и о других травмах и сезонных заболеваниях, в том числе укусах животных, солнечных ожогах, контактах с ядовитыми растениями, травмах после аварий на мотоциклах и многом другом.

Темы вебинаров будут меняться в зависимости от времени года. Кроме того, специалисты института затронут и общие внесезонные вопросы: правила оказания первой помощи, восстановительное лечение, течение распространенных заболеваний.

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