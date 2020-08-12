За отсутствие масок в транспорте москвичей оштрафовали на 237 млн рублей

За отсутствие масок и перчаток пассажирам московского транспорта выписано более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

Напомним, с 12 мая в общественном транспорте Москвы и области, а также в магазинах, аптеках и прочих торговых точках запрещено появляться без медицинских масок и перчаток. Согласно указу мэра, за нарушение требований в общественном транспорте предусмотрен штраф - 5 тыс. рублей. "За время действия режима мы проверили более 220 тыс. транспортных средств и выписали более 47 тыс. постановлений на сумму 237,4 млн рублей за отсутствие маски или перчаток", - рассказал Олег Иванов.

Проверки на наличие средств индивидуальной защиты проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро, а также во всем наземном транспорте. Ежедневно контролеры проводят сотни рейдов в общественном транспорте. В первую очередь, они информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.