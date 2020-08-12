Завершился прием для участия в конкурсе на предоставление помещений НКО. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

Она рассказала, что зарегистрировались на сайте "Москва - добрый город" для участия в отборе на предоставление помещений от Правительства Москвы. Около 300 социально ориентированных некоммерческих организаций - 149 из них уже собрали полный пакет документов - готовы стать участниками конкурсного отбора. До конца года 50 самых эффективных НКО получат возможность переехать в пространства, полностью готовые для оказания различных услуг:

- Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы наш город с каждым днем становился лучше и добрее. Мы получили заявки от большого количества организаций, готовых ежедневно помогать самым разным жителям Москвы. В течение недели комиссия по отбору проведет оценку заявок на соответствие условиям отбора, корректное заполнение всех пунктов и проанализирует информацию о самой организации. Результаты этой оценки будут размещены на сайте 18 августа.

Напомню, помещения в столице предоставляются НКО на три года в безвозмездное пользование. Это стало возможным благодаря масштабной трансформации столичной службы занятости. Так, порядка 11 тысяч квадратных метров удалось освободить, переведя сотрудников центров занятости в офисы сети центров госуслуг "Мои документы".

Правительство Москвы взяло на себя обязательства отремонтировать помещения и предоставить необходимую мебель и технику для комфортной работы. Помещения располагаются во всех районах Москвы. Условно их разделили на два типа. Первые 17 можно будет использовать для работы ремесленных мастерских и творческих студий для работы с людьми с ментальной инвалидностью и инвалидами с множественными ОВЗ. Во всех помещениях этого типа создана безбарьерная среда, простая и понятная планировка.

В других 33 помещениях смогут получать самые разные социальные услуги. Например, семьи в кризисной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей и другие представители социально уязвимых групп. В этих помещениях также созданы удобные, комфортные пространства, полностью готовые к использованию. В зависимости от задач, формата работы и интересов целевых групп пространства легко трансформируются. Предусмотрено достаточное количество различного оборудования: складные стулья, столы-трансформеры, офисная и детская мебель, флипчарты, определены места хранения складной мебели.

К концу октября 20 помещений будут готовы к передаче победителям отбора, остальные 30 помещений будут переданы НКО к концу этого года.

Следить за этапами проведения отбора можно на сайте "Москва - добрый город".