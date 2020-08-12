Аэропорт Хабаровска проверили после сообщения о минировании

Терминалы внутренних и международных линий хабаровского аэропорта проверили после сообщения о "минировании", пришедшего на электронную почту авиагавани. Об этом сообщила "РГ" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.

- Сообщение пришло в 10-03 местного времени. В 10-20 уже эвакуировали всех пассажиров, соответствующие службы начали работу в терминалах. Сообщение не подтвердилось, в 11-35 все оперативные мероприятия были закончены, - рассказала Хаустова.

По ее словам, из-за "минирования" и последовавших процедур в аэропорту задерживаются несколько рейсов - два московских, на Петропавловск-Камчатский, Магадан и Новосибирск.