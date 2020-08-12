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12.08.2020 05:27
Рубрика: Происшествия

Аэропорт Хабаровска проверили после сообщения о минировании

Текст: Инесса Доценко

Терминалы внутренних и международных линий хабаровского аэропорта проверили после сообщения о "минировании", пришедшего на электронную почту авиагавани. Об этом сообщила "РГ" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.

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- Сообщение пришло в 10-03 местного времени. В 10-20 уже эвакуировали всех пассажиров, соответствующие службы начали работу в терминалах. Сообщение не подтвердилось, в 11-35 все оперативные мероприятия были закончены, - рассказала Хаустова.

По ее словам, из-за "минирования" и последовавших процедур в аэропорту задерживаются несколько рейсов - два московских, на Петропавловск-Камчатский, Магадан и Новосибирск.

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