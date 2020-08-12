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12.08.2020 05:35

Харбинский район ЗСТ получил новый статус

В Бюро управления Харбинского района Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) состоялась церемония вручения лицензии Комплексной испытательной зоне трансграничной электронной коммерции Китая.

С этого момента Харбинский район ЗСТ стал пятой в Харбине комплексной пилотной зоной трансграничной электронной торговли, которая включена в общее планирование и схему развития трансграничной электронной коммерции Харбина.

Харбинская ЗСТ поднялась в рейтинге Всемирного банка

Бюро управления Харбинского района ЗСТ будет в полной мере использовать дивиденды государственной политики в области трансграничной электронной торговли, опираясь на существующую основу этой индустрии и преимущества зоны свободной торговли.

Вместе с тем Харбинский район намерен улучшить предоставление офлайн-услуг, а также выстраивать промышленной цепочки, которые объединили бы различные предприятия сферы производства, платформы электронной торговли, складирования и логистики, финансовой поддержки и комплексных услуг внешней торговли. Это делается чтобы сконцентрировать преимущества различных факторов трансграничной электронной коммерции и превратить Харбинский район ЗСТ в наиболее динамичный кластер этой индустрии.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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