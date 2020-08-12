Минобороны заключит новый контракт на поставку истребителей Су-35С

Министерство обороны России планирует до конца текущего года заключить с компанией "Сухой" новый контракт на поставку истребителей Су-35С. Об этом в среду сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма этого контракта составит 70 миллиардов рублей", - заявил он в ходе поездки в Хабаровский край.

По словам министра, такое решение означает, что появятся новые "рабочие места", кроме того будут серьезные налоговые отчисления: в региональный бюджет - 15 миллиардов рублей, а в федеральный - более 100 миллиардов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев в свою очередь заявил, что край готов помочь оборонному предприятию с подбором высококвалифицированных кадров.

В ходе рабочей поездки на Дальний Восток Сергей Шойгу проверил работу авиастроительного завода (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре - производителя истребителей Су-35С и Су-57.

Большое внимание было уделено агрегатно-сборочному производству, где уже в течение нескольких лет успешно действует поточная линия по строительству Су-35С. "Агрегаты самолета поступают в специализированные цехи по сборке составных частей фюзеляжа, который в дальнейшем передается в цех окончательной сборки, где проводится стыковка крыльев, килей, шасси, наполнение самолета электро- и радиооборудованием, установка двигателей", - рассказали в Минобороны.

После этого самолет отправляется на летно-испытательную станцию, где идет проверка и отработка всех систем, а также летные испытания. Параллельно в агрегатно-сборочных цехах идет поэтапная реализация проекта поточной линии для сборки истребителей 5-го поколения Су-57.

По словам гендиректора КнААЗ Ильи Тарасенко, по действующему контракту с военным ведомством предприятие должно построить до 2028 года 76 самолетов Су-57.

В соответствии с гособоронзаказом в текущем году уже переданы 4 машины Су-35С для нужд пилотажной группы "Русские витязи", причем одна из них - досрочно.

Исполнение гособоронзаказа в части производства Су-35С в 2020 году, по словам Тарасенко, идет с опережением графика. До конца года в ВКС России поступят еще шесть Су-35С.

Также министр в ходе поездки проверил выполнение гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе.

Справка "РГ"

Су-35С - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, превосходящий существующие российские и зарубежные истребители поколений 4 и 4+ и приближающийся по своим характеристикам к самолетам пятого поколения. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.