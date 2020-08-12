Учения с выброской парашютного десанта на новую площадку, расположенную на Командорских островах, что к востоку от Камчатки, впервые провели морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Об этом в среду сообщила флотская пресс-служба.

"В ходе планового тактического учения подразделение морской пехоты войск и сил на северо-востоке России впервые произвело десантирование парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах. Целью высадки воздушного десанта являлась переброска сил для укрепления обороны военного объекта, дислоцированного на одном из островов, для предотвращения атак на него разведывательно-диверсионных групп условного противника", - разъяснили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Отмечается, что в ходе учений морские пехотинцы выполнили прыжки в полной боевой экипировке со штатным оружием. При этом им была поставлена задача организовать оборону назначенного объекта в жестких временных рамках. К учению привлекались экипажи самолетов морской авиации.

Десантирование производилось из самолета Ан-26. Для выполнения поставленных задач использовались новейшие парашютные системы "Арбалет".

Командорские острова расположены в Беринговом море, вблизи от морской границы с США (примерно в 350 км от Алеутской гряды). Кстати, именно в дни учений на Камчатке "гостил" министр обороны РФ Сергей Шойгу. Возможно, морпехи захотели продемонстрировать свои умения с оглядкой на этот факт.

Новая парашютная система "Арбалет-2" поступила морпехам Тихоокеанского флота в декабре 2018 года. Первые прыжки разведчики совершили в январе 2019 года.