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12.08.2020 00:18
Рубрика: Общество

На Сахалине после шторма на берегу обнаружили неизвестное существо

Текст: Алена Ларина
Фото: Instagram @incident65 Фото: Instagram @incident65
Фото: Instagram @incident65

Туша неизвестного морского обитателя найдена после шторма на Сахалине на побережье Долинского района. Первыми ее обнаружили туристы. По информации издания "Сахалин и Курилы", животное было длиной в несколько метров.

Фото: Geoff Wheat, NSF OCE 1130146, and the National Deep Submergence Facility
"Невозможная" форма жизни найдена под морским дном

Снимки попали в соцсети одиннадцатого августа. Находкой заинтересовались ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Специалисты выдвинули несколько версий по поводу вида существа. Они решили, что, вероятно, это может быть плавун или клюворыл, которые обитают на глубине у берегов Сахалина. На берег они попадают редко.

Но по фотографии трудно определить, кто это на самом деле. Для этого необходимо обследовать тушу - измерить ее, взять пробы. Пока же найденное животное остается для всех загадкой.

Наука Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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