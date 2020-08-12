На Сахалине после шторма на берегу обнаружили неизвестное существо

Туша неизвестного морского обитателя найдена после шторма на Сахалине на побережье Долинского района. Первыми ее обнаружили туристы. По информации издания "Сахалин и Курилы", животное было длиной в несколько метров.

Снимки попали в соцсети одиннадцатого августа. Находкой заинтересовались ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Специалисты выдвинули несколько версий по поводу вида существа. Они решили, что, вероятно, это может быть плавун или клюворыл, которые обитают на глубине у берегов Сахалина. На берег они попадают редко.

Но по фотографии трудно определить, кто это на самом деле. Для этого необходимо обследовать тушу - измерить ее, взять пробы. Пока же найденное животное остается для всех загадкой.