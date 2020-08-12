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12.08.2020 21:10
Рубрика: Происшествия

Дождь не помог

В Якутии площадь природных пожаров превысила четверть миллиона гектаров
Текст: Дина Непомнящая (Якутия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
В Республике Саха (Якутия) с каждым днем все более напряженной становится обстановка с природными пожарами. По данным Авиалесоохраны на 12 августа, в регионе действуют 130 пожаров на общей площади 258 417 гектаров, при этом площадь активного горения составляет 387,63 гектара.

Из-за непрекращающегося горения Якутск и ряд других населенных пунктов республики накрыло едким дымом, который мешает людям нормально дышать. Нормы загрязняющих веществ в городе превышены сразу по нескольким показателям. Жителям велели как можно реже выходить из дома, чтобы не нанести вред своему здоровью. "Необходимо временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, пить больше воды, ограничить физические нагрузки, использовать средства защиты органов дыхания, проводить ежедневные влажные уборки", - таковы рекомендации Роспотребнадзора на этот период.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Ситуация с пожарами начала вызывать серьезные опасения еще 1,5 месяца назад. С начала июля на всей территории республики действует режим ЧС по лесопожарной обстановке. Ситуацию усугубляет то, что долгое время здесь стоит жаркая погода. И хотя в минувшие выходные в регионе наконец прошли дожди, переломить ситуацию по-прежнему не удается.

В выходные ситуация стабилизировалась, но огнеборцы продолжают ее контролировать. Тем более что на выходных стало видно: изменить положение дел может любой каприз природы.

"Сильный порывистый ветер разжег практически уже потухший пожар в торфяниках рядом с селом Сватай. К счастью, через некоторое время после этого пожара начался сильный дождь, который практически потушил огонь", - рассказал журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

В течение прошедших суток в Сватае вновь проводились работы по расширению минерализованной полосы и тушению на северо-восточной кромке лесного пожара.

Из-за непрекращающегося горения Якутск и ряд других населенных пунктов накрыло едким дымом, который мешает людям нормально дышать

Николаев отметил, что ситуация по всем лесным пожарам на территории республики, которые могут угрожать населенным пунктам, находится под контролем. "Сил и запасов с учетом федеральных резервов, переброшенных в Якутию на тушение лесных пожаров из других регионов, у нас достаточно", - уверен глава республики.

Это подтверждают и в региональном главке министерства по чрезвычайным ситуациям. По словам руководителя пресс-службы ведомства Ксении Рахматулиной, если обстановка ухудшится, готовы вмешаться еще 70 человек аэромобильной группировки.

К борьбе с огнем привлекли не только профессионалов, но и добровольцев.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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