Президент поддержал идею создать музей воинской славы Камчатского края

Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать современный интерактивный музей воинской славы Камчатского края. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Владимиром Солодовым.

- Жители наши помнят и гордятся этими страницами нашей истории, но у нас до сих пор нет полноценного музея воинской славы, - заявил глава края. По словам Солодова, помимо Курильской десантной операции можно было бы отобразить все исторические военные сражения, начиная с героической обороны Петропавловска-Камчатского в 1854 году.

Солодов напомнил, что через четыре года регион будет отмечать 170-летие этого события. "Если поддержите, Владимир Владимирович, мы готовы оперативно с Минкультуры отработать проект создания современного интерактивного музея воинской славы Камчатского края", - предложил глава региона.

- Давайте, это хорошая мысль, хорошее предложение. Обязательно Федерация тоже должна поучаствовать, согласен, - ответил Владимир Путин.