Путин поручил достроить краевую больницу на Камчатке

Жители Камчатки ждут новую краевую больницу уже 15 лет, однако стройка была "заморожена". Об этом врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов рассказал на встрече с главой государства. Владимир Путин заявил о необходимости завершить этот проект - Камчатке поможет федеральный центр.

По словам Солодова, пандемия коронавируса "очень остро высветила бедственное положение системы здравоохранения Камчатского края", особенно это касается изношенной инфраструктуры.

- Например, наше главное учреждение - Камчатская краевая больница - расположено в одиннадцати отдельно стоящих зданиях 50-70-х годов постройки с износом до 90 процентов, - заявил он. - Еще в 2003 году эти здания были признаны несоответствующими сейсмической безопасности, и нахождение в них пациентов реально представляет угрозу жизни и здоровью.

Кроме того, добавил врио губернатора, в больнице невозможно установить новое оборудование и проводить лечение в соответствии с теми рекомендациями, которые дает Минздрав. А значит - и оказывать медицинские услуги современного качества.

Строительство больницы началось в 2013 году, на эти цели было направлено более миллиарда рублей, но объект "заморозили" из-за нехватки средств.

Между тем проект предусматривает создание современного медкластера, который будет включать около 13 корпусов. В этом кластере планируется в перспективе предоставлять и жилье врачам. По словам Солодова, обеспеченность медперсоналом - "больная точка" региона, ведь на Камчатке штат врачей укомплектован только на 50%.

По словам главы региона, на достройку больницы требуется 8,4 миллиарда рублей.

- Минвостокразвития, Минздрав изыскивают средства, краевой бюджет тоже, безусловно, готов софинансировать, - сказал врио губернатора, - но без вашей поддержки, Владимир Владимирович, нам не получится изыскать такую сумму.

В связи с этим он попросил президента "поддержать этот знаковый, главный проект для жителей Камчатского края, который позволит вывести здравоохранение на качественно новый уровень".

- Да, я знаю об этих проблемах, соответствующее ваше письмо у меня есть. И, разумеется, будет поручение правительству вместе с вами, - ответил Путин. - Конечно, больница нужна. Вы правильно сказали, что ситуация с коронавирусом обострила эту проблему и стало очевидным, что этого не хватает.

Впрочем, и в этих условиях, по словам президента, регион неплохо справляется с коронавирусом.

- Количество коек вы действительно нарастили серьезно, по-моему, в пять с лишним раз, и в общем и целом показали работоспособность всей вашей команды по этому направлению, - отметил Владимир Путин. - Вам за это спасибо. А над больницей поработаем.